İstanbul'da su borusu patladı, moto kurye açılan çukura düştü

Bağcılar'da su borusunun patlaması nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Su dolan caddede ilerlemeye çalışan bir moto kurye de oluşan çukura düştü.

DHA 02.03.2021 - 16:33

İstanbul'da su borusu patladı, moto kurye açılan çukura düştü - 1
Göztepe Mahallesi Hüseyin Karaaslan Caddesi'nde saat 14.45 sıralarında içme suyu şebekesine ait su borusu patladı.
İstanbul'da su borusu patladı, moto kurye açılan çukura düştü - 2
Borudan fışkıran sular metrelerce yükseğe ulaştı.
İstanbul'da su borusu patladı, moto kurye açılan çukura düştü - 3
Cadde kısa sürede suyla dolarken, patlama nedeniyle yolda yaklaşık 1 metrelik çukur oluştu.
İstanbul'da su borusu patladı, moto kurye açılan çukura düştü - 4

YOL GÖLE DÖNDÜ

Araç sürücüleri göle dönen yol nedeniyle zor anlar yaşadı.
İstanbul'da su borusu patladı, moto kurye açılan çukura düştü - 5

MOTO KURYE ÇUKURA DÜŞTÜ

Cadde üzerinde biriken sularda ilerlemeye çalışan bir moto kurye patlama nedeniyle oluşan çukura düştü.
İstanbul'da su borusu patladı, moto kurye açılan çukura düştü - 6
Motorcunun yardımına çevredekiler koştu.
İstanbul'da su borusu patladı, moto kurye açılan çukura düştü - 7
Olay yerine gelen İSKİ ekipleri su akışını keserken, caddeye de güvenlik şeridi çekerek trafiğe kapattı.
İstanbul'da su borusu patladı, moto kurye açılan çukura düştü - 8
Patlama nedeniyle bir süre cadde trafiğe kapalı kalırken, trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul'da su borusu patladı, moto kurye açılan çukura düştü - 9
İstanbul'da su borusu patladı, moto kurye açılan çukura düştü - 10
İstanbul'da su borusu patladı, moto kurye açılan çukura düştü - 11
İstanbul'da su borusu patladı, moto kurye açılan çukura düştü - 12
İstanbul'da su borusu patladı, moto kurye açılan çukura düştü - 13
İstanbul'da su borusu patladı, moto kurye açılan çukura düştü - 14
İstanbul'da su borusu patladı, moto kurye açılan çukura düştü - 15
İstanbul'da su borusu patladı, moto kurye açılan çukura düştü - 16

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