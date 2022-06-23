İstanbul'da suikast timine baskın

Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına suikast hazırlığı yaptıkları öne sürülen İran uyruklu 5 kişi İstanbul'da gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları ev ve otellerde yapılan aramalarda çok sayıda belge, dijital materyal, 2 susturucu ile 2 tabanca ele geçirildi.

Haberler - DHA 23.06.2022 - 12:22 | Son Güncelleme : 23.06.2022 - 12:24

İstanbul'da suikast timine baskın - 1

Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 13 Haziran Pazartesi günü yaptığı açıklamada 'da bulunan İsrail vatandaşlarına ''Derhal ülkeden ayrılın'' diyerek uyarısında bulundu.

İstanbul'da suikast timine baskın - 2

Lapid'in açıklamalarının ardından, İstanbul İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri çalışma başlattı.

İstanbul'da suikast timine baskın - 3

MİT tarafından uzun süredir takip edildikleri öğrenilen, saldırı hazırlığındaki suikast timine yönelik dün operasyon yapıldı.

İstanbul'da suikast timine baskın - 4

Aralarında tetikçilerin de olduğu İran uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da suikast timine baskın - 5

Şüphelilerin kaldığı günlük kiralık daire ile otellerde arama yapıldı.

İstanbul'da suikast timine baskın - 6

Yapılan aramalarda 2 susturucu, 2 tabanca, çok sayıda belge ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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