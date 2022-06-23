İstanbul'da suikast timine baskın

Haberler - DHA 23.06.2022 - 12:22 | Son Güncelleme : 23.06.2022 - 12:24
Lapid'in açıklamalarının ardından, İstanbul İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri çalışma başlattı.
MİT tarafından uzun süredir takip edildikleri öğrenilen, saldırı hazırlığındaki suikast timine yönelik dün operasyon yapıldı.
Aralarında tetikçilerin de olduğu İran uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin kaldığı günlük kiralık daire ile otellerde arama yapıldı.
Yapılan aramalarda 2 susturucu, 2 tabanca, çok sayıda belge ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.