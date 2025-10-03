İstanbul'da sular çekildi, bir tarih ortaya çıktı: 2'nci Dünya Savaşı döneminde yapılmıştı

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 27,81 olarak ölçüldü. Büyükçekmece Baraj Gölü'nde su seviyesinin azalmasıyla Tarihi Çakmak Hattı'nın bir bölümü yeniden ortaya çıktı.

İstanbul'da kurak geçen yaz aylarının ardından sonbaharın da yağışsız geçmesi nedeniyle barajlardaki doluluk oranı her geçen gün azalıyor.

İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 27,81 olarak ölçüldü.

İstanbul'un barajlarının dördünün doluluk oranı yüzde 20'nin altına indi.

İstanbul'un kuzeyinde bulunan Kazandere Baraj Gölü'nde ise doluluk oranı yüzde 1,76 olarak ölçülürken, en dolu barajı ise yüzde 50,21'le Elmalı Barajı oldu.

10 AYIN EN DÜŞÜK ORANI

İSKİ verilerine göre yüzde 28,1'lik doluluk oranı son 10 ayın en düşük değeri olarak kayıtlara geçti.

Geçen nisan ayında barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 81,23 olarak ölçülmüştü.

Son on yıllık ortalamalara bakıldığında ise en düşük ikinci değer olduğu belirtildi.

2023 Ekim ayında doluluk oranı yüzde 23,31 olarak ölçülmüştü.

2015 yılının ekim ayında ise doluluk ortalaması yüzde 66,81'di.

TARİHİ KALINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Büyükçekmece Baraj Gölü'nde doluluk oranı bugün için yüzde 32,02'a kadar geriledi.

Baraj gölü havzasında su seviyesinin düşmesi nedeniyle 2'nci Dünya Savaşı'nda Almanlar tarafından gelebilecek bir saldırıyı durdurmak için yapılan tarihi Çakmak Hattı'nın bir bölümü tekrar gün yüzüne çıktı.

Mareşal Fevzi Çakmak tarafından planlanarak yaptırılan, Terkos Gölü yakınlarından başlayan Büyükçekmece'ye kadar iki hat şeklinde yapılan savunma hattının bir bölümü baraj gölünde suların altında bulunuyor.

BALIKLARIN YÜZDÜĞÜ ALANDA HAYVANLAR OTLUYOR

Büyükçekmece Baraj Gölü havzasında daha önceden suyla dolu olan ve balıkların yüzdüğü alanlar tamamen kurudu.

Bu alanlarda büyük baş hayvanların otlağı haline geldi.

TEM Otoyolu üzerinde yapılan viyadüğün altının su dolu olması gerekirken, kuraklığın ardından tamamen yeşil alana dönüştüğü görüldü.

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 18.53

Darlık Barajı doluluk oranı yüzde 42.4

Elmalı Barajı doluluk oranı yüzde 50.21

Terkos Barajı doluluk oranı yüzde 34.18

Alibeyköy Barajı doluluk oranı yüzde 15.96

Büyükçekmece doluluk oranı yüzde 32.02

Sazlıdere Barajı doluluk oranı yüzde 30.16

Istrancalar Barajı doluluk oranı yüzde 21.73

Kazandere Barajı doluluk oranı yüzde 1.76

Papuçdere Barajı doluluk oranı yüzde 14.87

