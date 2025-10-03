İstanbul'da sular çekildi, bir tarih ortaya çıktı: 2'nci Dünya Savaşı döneminde yapılmıştı
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 27,81 olarak ölçüldü. Büyükçekmece Baraj Gölü'nde su seviyesinin azalmasıyla Tarihi Çakmak Hattı'nın bir bölümü yeniden ortaya çıktı.
İstanbul'da kurak geçen yaz aylarının ardından sonbaharın da yağışsız geçmesi nedeniyle barajlardaki doluluk oranı her geçen gün azalıyor.
İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 27,81 olarak ölçüldü.
İstanbul'un barajlarının dördünün doluluk oranı yüzde 20'nin altına indi.
İstanbul'un kuzeyinde bulunan Kazandere Baraj Gölü'nde ise doluluk oranı yüzde 1,76 olarak ölçülürken, en dolu barajı ise yüzde 50,21'le Elmalı Barajı oldu.