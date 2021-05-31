İstanbul'da sunroof'u çalınan araca masa örtülü çözüm

Hırsızlar bu kez de park halindeki bir arabanın sunroof'unu çaldı. Avcılar'da medyana gelen olayda hırsızlar cam tavanı çalarak kayıplara karıştı. Aracın sahibi Aykut Kabakçı, tavanın açık kalan kısmına masa örtüsü örttü. Durum karşısında şaşkına dönen Kabakçı, ''Kapımın önünden gelip sunroofumu çaldılar. Ne yapacak, neyine yarayacak hiçbir fikrim yok'' dedi.

DHA 31.05.2021 - 12:29

İstanbul'da sunroof'u çalınan araca masa örtülü çözüm - 1
İstanbul, Avcılar'da otomobilinin sunroof'u çalınan bir kişi çareyi masa örtüsü kullanmakta buldu.
İstanbul'da sunroof'u çalınan araca masa örtülü çözüm - 2
Olay, 24 Mayıs Pazartesi günü öğle saatlerinde Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İşe giden Aykut Kabakçı otomobilini yaşadığı apartmanın önüne park etti.
İstanbul'da sunroof'u çalınan araca masa örtülü çözüm - 3
Kabakçı'nın yokluğundan faydalanan hırsızlar, otomobilin sunroof kısmında bulunan cam tavanı çalarak kayıplara karıştı.
İstanbul'da sunroof'u çalınan araca masa örtülü çözüm - 4
İşten evine döndüğünde aracının tavanını açık gören Kabakçı, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi çalışmasının ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
İstanbul'da sunroof'u çalınan araca masa örtülü çözüm - 5

DAHA ÖNCE DE ZARAR VERMİŞLER

Öte yandan Kabakçı'nın otomobiline daha önce de park halindeyken zarar verdikleri ortaya çıktı.
İstanbul'da sunroof'u çalınan araca masa örtülü çözüm - 6

''NE YAPACAK, NEYİNE YARAYACAK''

Tek mal varlığının arabası olduğunu ifade eden Kabakçı'ya göre, aracı ikinci el satışlarında da para etmeyecek durumda.

Kabakçı, ''Kapımın önünden gelip sunroofumu çaldılar. Ne yapacak, neyine yarayacak hiçbir fikrim yok. Arabaya orijinalini almak nereden baksanız 2 bin 500 ile 3 bin lira arasında sadece camı. İkinci elde bunun para edeceğini düşünmüyorum. Bu arabaları hep kullanan biriyim. Bunu yaptırmaya kalksam bugün bana 4 bin ile 5 bin lira arasında masraf çıkacak" dedi.
İstanbul'da sunroof'u çalınan araca masa örtülü çözüm - 7

"CAMI DA ÇOK ZOR BULUNUYOR"

Aracının çalınan camının zor bulunduğu belirten Kabakçı şunları söyledi:

"Bu camı bulmak için de çok büyük arayışlar gerekiyor. Şu şekilde gidip tek tek herkesin kapısını çalacağız ancak o şekilde bulabiliriz. Bu baktığınız da 20 yaşında bir araba. Bunun fabrikasında bunun parçaları da üretilmiyor. Taşeron firmalar üretiyor. Camı da keza çok zor bulunuyor. Hırsızlar gündüz vakti, araçtan sunroofumu alıp gitmişler. Aracım 2 araba arkada duruyordu. Orada bir kamera var. O bahçeleri görüyor. Biz de artık görsün diye giriş kapısına koyduk. Direkt kameranın karşısında bekliyor''

İstanbul'da sunroof'u çalınan araca masa örtülü çözüm - 8

"DURDUĞU YERDE MASRAF AÇIYOR"

Ayrıca otomobilinin daha önce zarar gördüğünü söyleyen Kabakçı, "Neden böyle şeyler benim başıma geliyor bilmiyorum. Bir kişi tarafından yapıldığını düşünüyorum. Aldığımda arabam çiçek gibiydi. Kapımın önünde vurdular. Sağ çamurluğuma tekrar zarar verip kaçtılar. En sonunda da sunrooofumu çalıp götürdüler. En sonunda arabamı çekici ile alıp götürecekler ondan korkuyorum. Durduğu yerde masraf açıyor diyorlar, gerçekten dedikleri şey bu araba. Durduğu yerde bir problem" diye konuştu.

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