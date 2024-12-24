İstanbul'da şüpheli ölüm: Otoparkta vurulmuş halde bulundu

İstanbul Büyükçekmece'de 4 katlı apartmanın otoparkında 42 yaşındaki Bora Engin'in silahla vurulmuş halde cansız bedeni bulundu. Tekirdağ'da lojistik şirketinde müdürlük yaptığı öğrenilen Engin'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da şüpheli ölüm: Otoparkta vurulmuş halde bulundu - 1

İstanbul'da 4 katlı apartmanın otoparkında ceset bulundu.

Olay, Büyükçekmece ilçesi Adnan Kahveci Caddesi Fatih Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. 4 katlı binanın 1'inci katında yaşayan Bora Engin'in cansız bedeni apartmana ait otoparkta bulundu.

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İstanbul'da şüpheli ölüm: Otoparkta vurulmuş halde bulundu - 2

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu.

İstanbul'da şüpheli ölüm: Otoparkta vurulmuş halde bulundu - 3

Silahla vurulmuş halde bulunan Bora Engin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

İstanbul'da şüpheli ölüm: Otoparkta vurulmuş halde bulundu - 4

Bir çocuk babası olduğu öğrenilen Engin'in, Tekirdağ'da lojistik şirketinde müdürlük yaptığı bilgisi edinildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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