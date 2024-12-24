İstanbul'da şüpheli ölüm: Otoparkta vurulmuş halde bulundu
İstanbul Büyükçekmece'de 4 katlı apartmanın otoparkında 42 yaşındaki Bora Engin'in silahla vurulmuş halde cansız bedeni bulundu. Tekirdağ'da lojistik şirketinde müdürlük yaptığı öğrenilen Engin'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul'da 4 katlı apartmanın otoparkında ceset bulundu.
Olay, Büyükçekmece ilçesi Adnan Kahveci Caddesi Fatih Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. 4 katlı binanın 1'inci katında yaşayan Bora Engin'in cansız bedeni apartmana ait otoparkta bulundu.