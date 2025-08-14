İstanbul'da şüpheli ölüm: Yarı çıplak halde ölü bulundu

"YAPMA DEDİM SANA"

Cenazenin daireden çıkarıldığı sırada Çanlı’nın halası sinir krizi geçirdi.

Tabut götürülürken halası, "Bırakın göreceğim" diyerek feryat etti.

Yakınlarının güçlükle sakinleştirmeye çalıştığı kadın uzun süre yeğeninin tabutuna sarıldı.

Acılı kadın "Yusufum bana böyle mi yapacaktın. Yusuf beni de götür yanına. Bir dakika göreyim Yusufumu. Yusufum yapma dedim sana. Ben seni yaşatamadım." sözleriyle bağırarak ağladı.