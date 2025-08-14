İstanbul'da şüpheli ölüm: Yarı çıplak halde ölü bulundu

İstanbul Şişli'de bir dairede yaşayan 23 yaşındaki Yusuf Emin Çanlı kanepenin üstünde sırtüstü yarı çıplak yatar halde ölü bulundu. Polisin yaptığı incelemede, uyuşturucu madde olduğu düşünülen haplar bulunurken, Çanlı’nın kollarında morluk izleri tespit edildi.

İstanbul'da şüpheli ölüm: Yarı çıplak halde ölü bulundu - 1

İstanbul Şişli'de dört katlı binanın ikinci katında tek başına yaşayan Yusuf Emin Çanlı’dan 54 yaşındaki halası Azime Çanlı bir süre haber alamadı.

Eve giden hala içeriye giremedi.

Yeğeninin hayatından endişe eden halasının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da şüpheli ölüm: Yarı çıplak halde ölü bulundu - 2

YARI ÇIPLAK ÖLÜ BULUNDU

Daireye giren ekipler, Çanlı’yı kanepenin üstünde yarı çıplak şekilde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Çanlı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

İstanbul'da şüpheli ölüm: Yarı çıplak halde ölü bulundu - 3

EVDE UYUŞTURUCU HAPLAR BULUNDU

Cumhuriyet Savcısı ve Şişli Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan incelemede evin salonuyla, diğer odalarında uyuşturucu madde olduğu düşünülen haplar bulundu.

İstanbul'da şüpheli ölüm: Yarı çıplak halde ölü bulundu - 4

KOLLARINDA MORLUK TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Yusuf Emin Çanlı’nın kollarında morluk izleri de tespit edildi.

Çalışmaların ardından Yusuf Emin Çanlı’nın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

İstanbul'da şüpheli ölüm: Yarı çıplak halde ölü bulundu - 5

"YAPMA DEDİM SANA"

Cenazenin daireden çıkarıldığı sırada Çanlı’nın halası sinir krizi geçirdi.

Tabut götürülürken halası, "Bırakın göreceğim" diyerek feryat etti.

Yakınlarının güçlükle sakinleştirmeye çalıştığı kadın uzun süre yeğeninin tabutuna sarıldı.

Acılı kadın "Yusufum bana böyle mi yapacaktın. Yusuf beni de götür yanına. Bir dakika göreyim Yusufumu. Yusufum yapma dedim sana. Ben seni yaşatamadım." sözleriyle bağırarak ağladı.

DAHA FAZLA GÖSTER