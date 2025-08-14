İstanbul'da şüpheli ölüm: Yarı çıplak halde ölü bulundu
İstanbul Şişli'de bir dairede yaşayan 23 yaşındaki Yusuf Emin Çanlı kanepenin üstünde sırtüstü yarı çıplak yatar halde ölü bulundu. Polisin yaptığı incelemede, uyuşturucu madde olduğu düşünülen haplar bulunurken, Çanlı’nın kollarında morluk izleri tespit edildi.
İstanbul Şişli'de dört katlı binanın ikinci katında tek başına yaşayan Yusuf Emin Çanlı’dan 54 yaşındaki halası Azime Çanlı bir süre haber alamadı.
Eve giden hala içeriye giremedi.
Yeğeninin hayatından endişe eden halasının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.