İstanbul'da susturuculu silahla saldırı! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kağıthane'de park halindeki bir araca düzenlenen silahlı saldırıda Filistin uyruklu A.K hayatını kaybetti, biri ağır 2 kişi de yaralandı. Salırganın maskeli olduğu ve susturuculu silah kullandığı belirtildi. Saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
İsanbul Kağıthane'de dün saat 23.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokak'ta park halinde olan otomobilde bulunan 3 kişi, maskeli kişinin silahlı saldırısına uğradı.