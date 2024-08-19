İstanbul'da susturuculu silahla saldırı! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, adreste çok sayıda boş kovan tespit etti. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürerken, F.M.'nin sağlık durumunun ciddiyetini korduğu öğrenildi.