İstanbul'da taciz iddiasına kadından tekmeli dayak

İstanbul Bahçelievler'de metrobüse binen genç bir kadın, taciz edildiğini iddia ederek karşısında oturan adama tekme attı. Yolcuların araya girmesiyle kaçan tacizci, polisin 25 günlük çalışması sonucu yakalandı. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Haberler - DHA 26.07.2022 - 11:52

İstanbul'da taciz iddiasına kadından tekmeli dayak - 1

Şirinevler'de bir kadın, metrobüste kendisini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi tekmeyle dövdü.

İstanbul'da taciz iddiasına kadından tekmeli dayak - 2

Metrobüse binen Arzu K'nın arkasından gelen bir kişi, aynı araca bindi.

Genç kızın karşısına oturan adam, metrobüs hareket edince montunu önüne koyarak tuhaf sesler çıkarmaya başladı.

İstanbul'da taciz iddiasına kadından tekmeli dayak - 3

Bu durumdan rahatsız olan Arzu K, taciz edildiğini düşünerek adama tekme atmaya başladı.

Neye uğradığını şaşıran adam, ayağı kalkıp uzaklaşmaya çalıştı.

İstanbul'da taciz iddiasına kadından tekmeli dayak - 4

Bu sırada metrobüste bulunan yolcular genç kadını sakinleştirdi.

İstanbul'da taciz iddiasına kadından tekmeli dayak - 5

Okmeydanı durağına gelindiğinde metrobüsten inen adam uzaklaştı.

İstanbul'da taciz iddiasına kadından tekmeli dayak - 6

Arzu K'nın şikayeti üzerine 25 gün süren çalışma sonucu yakalanan tacizci, ifadesinin alınmasının ardından savcının talimatıyla bırakıldı.

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