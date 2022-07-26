İstanbul'da taciz iddiasına kadından tekmeli dayak

Haberler - DHA 26.07.2022 - 11:52
İstanbul Şirinevler'de bir kadın, metrobüste kendisini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi tekmeyle dövdü.
Metrobüse binen Arzu K'nın arkasından gelen bir kişi, aynı araca bindi.
Genç kızın karşısına oturan adam, metrobüs hareket edince montunu önüne koyarak tuhaf sesler çıkarmaya başladı.
Bu durumdan rahatsız olan Arzu K, taciz edildiğini düşünerek adama tekme atmaya başladı.
Neye uğradığını şaşıran adam, ayağı kalkıp uzaklaşmaya çalıştı.
Bu sırada metrobüste bulunan yolcular genç kadını sakinleştirdi.
Okmeydanı durağına gelindiğinde metrobüsten inen adam uzaklaştı.
Arzu K'nın şikayeti üzerine 25 gün süren çalışma sonucu yakalanan tacizci, ifadesinin alınmasının ardından savcının talimatıyla bırakıldı.