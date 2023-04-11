İstanbul'da tacizi engelleyen esnafı kurşunlayanlara dava

TACİZ İDDİASINI REDDETTİLER

Olayda kullandığı silahla birlikte yakalanan şüpheli Ahmet Polat'ın polis ifadesinde olay günü alkollü olduğunu, Tarlabaşı Bulvarı'nda kadınlarla sohbet ettiğini, kadınları taciz etmediğini, kadınların Ahmet Kutluca'nın iş yerine girdikleri, şikayetçinin dışarı çıkarak kendilerini tahrik ettiklerini, bu sinirle daha önce bir harabede bulduğu silahı alarak yüzlerine maske takarak iş yerine geldikleri, birkaç kez iş yerine doğru ateş ettiklerini, Ahmet Kutluca'nın da kendilerine silah alıp ateşlediğini söylediği yer aldı.



Şüpheli Abdulhamit Polat da Ahmet Kutluca'nın iş yeri önünde kadınlarla sözlü tartışma yaşadıklarını, hakaret edilmesi üzerine Ahmet Polat'ın bira şişesini fırlattığı ve maske takıp tekrar olay yerine geldiklerinde Polat'ın ateş etmeye başladığını ve olayı planlamadıklarını söylediğine yer verildi.