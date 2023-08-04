İstanbul’da taksi plakası dolandırıcılığı | Bankada paraları sayarken yakalandı

İstanbul’da Kemal G. isimli vatandaş, internette gördüğü taksi plakası ilanındaki telefon numarasını arayarak satıcı olduğu iddia edilen kişilerle iletişime geçti.

Taraflar noterde satış için anlaştı.

8 Haziran'da noterde biraraya gelen taraflar satış yaparak ayrıldı.

Noterde şüphelilere elden 100 bin Euro teslim eden Kemal G. elindeki İBB’den düzenlenmiş gibi oluşturulan belgelerle, taksi plakası işlemleri için İstanbul Büyükşehir Blediyesi’ne gitti.

Elindeki noter satışı belgelerinin sahte olduğunu öğrenen Kemal G. şüpheli 4 kişi hakkında 15 Haziran'da Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.