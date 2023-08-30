İstanbul'da taksi sorunu | Bu sefer de taksiciler turistleri şikayet etti

TAKSİCİNİN KISA MESAFE GÖTÜRMESİNE ŞAŞIRAN YOLCU

Taksim'den Harbiye'ye giden yolda seyahat eden bir taksici ile müşterisi birlikte konuştu.

Yolcu ve mesafe seçmediğini iddia eden taksici, "Mesela arkadaşlar yabancı, 'Osmanbey' dediler. 'Buyurun' dedim. 'Taksiye binerken gideceğimiz yeri söylüyoruz' dediler. 'Öyle bir şey var mı? Bineceksiniz, taksimetremi açacağım, gideceğiz' dedim." ifadelerini kullandı.

Taksi müşterisi İzzet Musa, yaklaşık 5 taksi çevirdiklerini ancak kimsenin kendilerini almadığını anlattı.

Musa, "Ağabey duruyordu, gittim, 'Osmanbey'e gideceğiz' dedim. 'Bana ne soruyorsun, buyur bin.' dedi. Şaşırdık." diye konuştu.

Nişantaşı'ndan yolcu almaya gelen taksici Cengiz Gümüş, "Ben kısa mesafeye hastayım. 70 lira, Allah bereket versin. 10 tane iş al 700 lira." dedi.

Gümüş, kısa mesafe almayanlar için ise "Onlar hırsız, ben durak arabasıyım." iddiasında bulundu.