İstanbul'da taksi sorunu | Bu sefer de taksiciler turistleri şikayet etti
İstanbul'da taksciler, kısa mesafe bahanesiyle yolcu almadıkları, taksimetre açmayarak fazla ücret istedikleri, yabancı turistleri tercih ettikleri suçlamasıyla gündemden düşmüyor. Taksiciler de trafik karmaşası, yol çalışmalarının aynı anda yapılması, turistler ve güvenlik sorunlarından şikayet ediyor.
İstanbul'da taksi sorunu devam ediyor.
Kısa mesafe yolcusu alınmayan yerlerin başında gelen Taksim-Şişli-Beşiktaş hattında hizmet veren bazı taksiciler, sorunun kaynağının trafik yoğunluğu ve yol çalışmaları olduğunu dile getirdi.
Merkezden uzaklaştıkça taksicilerin sorunları yakıt, çalışma ruhsatı ile güvenlik gibi konularda yoğunlaştı.