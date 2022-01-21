İstanbul'da taksici dehşeti: Kadın turisti kaçırıp dövdü

KOCASINI ARAÇTAN İNDİRDİ, EŞİNİ KAÇIRDI

Bu sırada Djamel Bendeddouche'yi Taksim'de araçtan indiren sürücü, kadın turisti ise araca kilitleyerek kaçırdı. O anları kadın turist cep telefonuyla kaydetti. Görüntüleri çeken kadının "Bu şaka mı ne? Beni Taksim'e geri götür" diye bağırdığı duyuluyor.