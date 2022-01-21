İstanbul'da taksici dehşeti: Kadın turisti kaçırıp dövdü

Haberler - DHA 21.01.2022 - 15:14
İstanbul'da bir taksici, Fransız kadın turisti önce kaçırdı sonra dövdü. Olay, dün akşam saatlerinde Beyoğlu'nda yaşandı.
Fransa'dan Türkiye'ye gelen 24 yaşındaki Loubna-Djamel Bendeddouche çifti, Karaköy'de kaldıkları otelin önünden taksiye binerek Taksim'e gitmek istediklerini söyledi.
İddiaya göre, taksimetre 21 lirayı gösterdi, 100 TL veren turistlere taksici "Para yok, gidin" diye bağırmaya başladı.
Taksicinin para üstünü vermediğini ileri süren Fransız çift arasındaki tartışma büyüyerek arbedeye döndü.
Bu sırada Djamel Bendeddouche'yi Taksim'de araçtan indiren sürücü, kadın turisti ise araca kilitleyerek kaçırdı. O anları kadın turist cep telefonuyla kaydetti. Görüntüleri çeken kadının "Bu şaka mı ne? Beni Taksim'e geri götür" diye bağırdığı duyuluyor.
Loubna Bendeddouche'nin ifadesine göre, bir süre kadını ara sokaklarda gezdiren taksici, daha sonra Karaköy'e yöneldi.
Meclis-i Mebusan Caddesi'ne gelen sürücü, burada kadını döverek araçtan indirmek istedi.
Taksici ile kadın turist arasında burada yaşananlar da olay yerindeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde taksici, dövdüğü kadını zorla araçtan indiriyor. Kadını yerlerde sürükleyen taksici, bir taraftan da küfürler ediyor.
İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Fransız turistleri karakola götürdü.
İfadesi alınan turist çift, taksi sürücüsünden şikayetçi oldu. Polisin taksiciyi gözaltına aldığı öğrenildi.