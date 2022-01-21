İstanbul'da taksici dehşeti: Kadın turisti kaçırıp dövdü

Şişli'den aldığı Fransız turist çifti Taksim'e götüren taksici, iddiaya göre turistlerden fazla para istedi. Turistlerin karşı çıkması üzerine çıkan tartışmanın ardından aracı kilitleyen taksicinin, kadın turisti kaçırdığı öne sürüldü. Turisti döven taksici, bir süre sonra kadını yaka paça taksiden atarak sürükledi. Turistlerin şikayet etmesi üzerine taksici gözaltına alındı.

Haberler - DHA 21.01.2022 - 15:14

İstanbul'da taksici dehşeti: Kadın turisti kaçırıp dövdü - 1

'da bir taksici, Fransız kadın turisti önce kaçırdı sonra dövdü. Olay, dün akşam saatlerinde Beyoğlu'nda yaşandı.

İstanbul'da taksici dehşeti: Kadın turisti kaçırıp dövdü - 2

Fransa'dan 'ye gelen 24 yaşındaki Loubna-Djamel Bendeddouche çifti, Karaköy'de kaldıkları otelin önünden taksiye binerek Taksim'e gitmek istediklerini söyledi.

İstanbul'da taksici dehşeti: Kadın turisti kaçırıp dövdü - 3

21 LİRA TUTTU 100 LİRA VERDİLER; TAKSİCİ "PARA YOK GİDİN" DEDİ

İddiaya göre, taksimetre 21 lirayı gösterdi, 100 TL veren turistlere taksici "Para yok, gidin" diye bağırmaya başladı.

İstanbul'da taksici dehşeti: Kadın turisti kaçırıp dövdü - 4

''BU ŞAKA MI NE?''

Taksicinin para üstünü vermediğini ileri süren Fransız çift arasındaki tartışma büyüyerek arbedeye döndü.

İstanbul'da taksici dehşeti: Kadın turisti kaçırıp dövdü - 5

KOCASINI ARAÇTAN İNDİRDİ, EŞİNİ KAÇIRDI

Bu sırada Djamel Bendeddouche'yi Taksim'de araçtan indiren sürücü, kadın turisti ise araca kilitleyerek kaçırdı. O anları kadın turist cep telefonuyla kaydetti. Görüntüleri çeken kadının "Bu şaka mı ne? Beni Taksim'e geri götür" diye bağırdığı duyuluyor.

İstanbul'da taksici dehşeti: Kadın turisti kaçırıp dövdü - 6

KADINI ZORLA TAKSİDEN İNDİRDİ

Loubna Bendeddouche'nin ifadesine göre, bir süre kadını ara sokaklarda gezdiren taksici, daha sonra Karaköy'e yöneldi.

İstanbul'da taksici dehşeti: Kadın turisti kaçırıp dövdü - 7

Meclis-i Mebusan Caddesi'ne gelen sürücü, burada kadını döverek araçtan indirmek istedi.

Taksici ile kadın turist arasında burada yaşananlar da olay yerindeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da taksici dehşeti: Kadın turisti kaçırıp dövdü - 8

KADINI SAÇLARINDAN ÇEKEREK ARAÇTAN İNDİRDİ

Görüntülerde taksici, dövdüğü kadını zorla araçtan indiriyor. Kadını yerlerde sürükleyen taksici, bir taraftan da küfürler ediyor.

İstanbul'da taksici dehşeti: Kadın turisti kaçırıp dövdü - 9

TURİST ÇİFT ŞİKAYETÇİ OLDU

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Fransız turistleri karakola götürdü.

İstanbul'da taksici dehşeti: Kadın turisti kaçırıp dövdü - 10

TAKSİCİ GÖZALTINA ALINDI

İfadesi alınan turist çift, taksi sürücüsünden şikayetçi oldu. Polisin taksiciyi gözaltına aldığı öğrenildi.

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