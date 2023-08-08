İstanbul'da taksicilerden taksimetre ücretine yüzde 100 zam talebi
İstanbul'da bir grup taksici konvoy oluşturarak taksimetre ücretlerine yüzde 100 zam yapılmasını talep etti. Taksiciler adına basın açıklaması yapan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, Türkiye'nin en pahalı şehri İstanbul’da Türkiye'nin en ucuz taksimetresiyle hizmet verdiklerini bu nedenle taksimetreye adil bir zam verilmesini talep ettiklerini dile getirdi.
İstanbul'da taksiciler artan maliyetleri karşılayamadıkları gerekçesiyle zam talabinde bulundu.