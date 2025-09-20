İstanbul'da takside dehşet anı: Taksiciyi ensesinden bıçakladı

İZMİR'DEKİ TAKSİCİ CİNAYETİNİ HATIRLATTI

İstanbul'da yaşanan olay, 31 Ocak 2024 tarihinde İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşanan cinayeti hatırlattı.

Taksi şoförü Oğuz Erge, 19 yaşındaki Delil Aysal'ı aracına almıştı. Aysal'ın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Erge ağır yaralanmış, kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.