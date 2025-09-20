İstanbul'da takside dehşet anı: Taksiciyi ensesinden bıçakladı

İstanbul'da 16 yaşındaki bir saldırgan, müşteri olarak bindiği taksinin şoförünü ensesinden bıçakladı. Taksicinin cüzdanı ile aracı gasbetmeye çalışan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

İstanbul'da 16 yaşındaki bir saldırgan taksiciyi ensesinden bıçaklayıp, aracı çalmaya kalkıştı.

Olay, 6 Ağustos Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında Beyoğlu'na bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre taksi şoförü Oğuzhan K., Piyalepaşa Bulvarı'ndan aldığı müşterisinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Şoförüm cüzdanını almaya çalışan şüpheli, taksiyi de gasbetmeye kalkıştı.

Anahtarı kontak üzerinden söken sürücünün çevreden yardım istemesi üzerine saldırgan kaçtı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma yapan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli B.A.K.'yı kovalamaca sonucu yakaladı.

Olayda hafif yaralanan taksici ayakta tedavi edilirken, gözaltına alınan şüphelinin 16 yaşındaki B.A.K. olduğu ve suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan B.A.K., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece kasten yaralama ve yağmaya teşebbüs suçlarından tutuklandı.

İZMİR'DEKİ TAKSİCİ CİNAYETİNİ HATIRLATTI

İstanbul'da yaşanan olay, 31 Ocak 2024 tarihinde İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşanan cinayeti hatırlattı.

Taksi şoförü Oğuz Erge, 19 yaşındaki Delil Aysal'ı aracına almıştı. Aysal'ın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Erge ağır yaralanmış, kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

