İstanbul'da takside dehşet anı: Taksiciyi ensesinden bıçakladı
İstanbul'da 16 yaşındaki bir saldırgan, müşteri olarak bindiği taksinin şoförünü ensesinden bıçakladı. Taksicinin cüzdanı ile aracı gasbetmeye çalışan şüpheli, polis tarafından yakalandı.
Olay, 6 Ağustos Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında Beyoğlu'na bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi.
