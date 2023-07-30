İstanbul’da taksideki yolculara ateş açıldı, şoför öldü

İstanbul Gaziosmanpaşa’da ticari taksiye silahla ateş açıldı. Saldırıda yolcular yaralanırken, 2 çocuk babası taksi şoförü Samet Kubiloğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırıyı gerçekleştirenlerle, taksideki yolcuların husumetli oldukları ileri sürüldü.

İstanbul’da taksideki yolculara ateş açıldı, şoför öldü - 1

Beyoğlu’ndan aldığı 3 yolcuyu Gaziosmanpaşa’ya götüren taksi şoförü, yolcularla husumetli olduğu ileri sürülen saldırganların ateş açması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay,  Yıldız Tabya Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, taksi şoförü Samet Kubiloğlu, Beyoğlu'ndan aldığı 3 yolcuyu Gaziosmanpaşa'ya götürmek için yola çıktı.

Yıldız Tabya Mahallesi'ne geldikleri sırada taksideki yolcularla aralarında husumet bulunduğu öne sürülen şüpheliler taksiye silahla ateş açtıktan sonra uzaklaştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da taksideki yolculara ateş açıldı, şoför öldü - 2

Saldırı sırasında taksi park halindeki otomobile çarparak durabildi.

Taksideki yolcular yaralı halde olay yerinden kaçarken çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İstanbul’da taksideki yolculara ateş açıldı, şoför öldü - 3

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 2 çocuk babası taksi şoförü Samet Kubiloğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

İstanbul’da taksideki yolculara ateş açıldı, şoför öldü - 4

Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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