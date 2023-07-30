İstanbul’da taksideki yolculara ateş açıldı, şoför öldü
İstanbul Gaziosmanpaşa’da ticari taksiye silahla ateş açıldı. Saldırıda yolcular yaralanırken, 2 çocuk babası taksi şoförü Samet Kubiloğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırıyı gerçekleştirenlerle, taksideki yolcuların husumetli oldukları ileri sürüldü.
Beyoğlu’ndan aldığı 3 yolcuyu Gaziosmanpaşa’ya götüren taksi şoförü, yolcularla husumetli olduğu ileri sürülen saldırganların ateş açması sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, Yıldız Tabya Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, taksi şoförü Samet Kubiloğlu, Beyoğlu'ndan aldığı 3 yolcuyu Gaziosmanpaşa'ya götürmek için yola çıktı.
Yıldız Tabya Mahallesi'ne geldikleri sırada taksideki yolcularla aralarında husumet bulunduğu öne sürülen şüpheliler taksiye silahla ateş açtıktan sonra uzaklaştı.