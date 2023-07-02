İstanbul'da taksilere ilişkin 18 ayda 144 bin şikayet

İstanbul'da taksilere ilişkin 153 İhbar Hattı'na 18 ayda 144 bin 166 şikayet geldi. Şikayetlerin başında "yol ve yolcu seçme", "trafik kuralı ihlali", "kaba davranış" ve "fazla ücret talep etme" yer alırken, en çok şikayet ise aralıkta gerçekleşti

İstanbul'da taksilere ilişkin 18 ayda 144 bin şikayet - 1

İstanbul'da hizmet veren 18 bin 773 takside 45 bin 786 kayıtlı şoför bulunuyor. Kentte taksicilere yönelik şikayetler İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 153 İhbar Hattı'na yapılıyor. İBB'nin Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUDES) incelenen başvurular sonucu hatalı bulunan taksicilere yaptırım uygulanıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da taksilere ilişkin 18 ayda 144 bin şikayet - 2

TUDES verilerine göre, taksi sürücüleriyle ilgili Ocak 2022'den bu yana yapılan şikayetlerin başında "yol ve yolcu beğenmeme" yer alıyor. "Trafik kuralı ihlali", "kaba davranış" ve "fazla ücret talep etme" gibi konular da en çok şikayet edilen hususlar arasında bulunuyor.

İstanbul'da taksilere ilişkin 18 ayda 144 bin şikayet - 3

Bu yılın ilk 6 ayında taksilere ilişkin 33 bin 878 şikayet yapılırken, bunun 18 bin 79'unu "yol ve yolcu seçme" konusu oluşturdu. Bu yıl taksicilerle ilgili en çok şikayet de mayıs ve haziranda gerçekleşti.

İstanbul'da taksilere ilişkin 18 ayda 144 bin şikayet - 4

2023 yılında en çok şikayet 18079 ile "yol ve yolcu seçme konusunda yapılırken, listenin üstünde şu şikayetler yer aldı:

Trafik kural ihlali 3.644

Fazla ücret alınması 3.026

Yolcuya kaba davranılması 3.415

Yolcuyu uzak yoldan götürmek 1.386

Kısa mesafe diye yolcu almama 1.290

Taksimetre açılmaması 712

Darp ve taciz 652

Taksicilerin dolmuşçuluk yapması 385

Araç içinde sigara içilmesi 293

İstanbul'da taksilere ilişkin 18 ayda 144 bin şikayet - 5

ZİRVE DEĞİŞMEDİ

TUDES verilerine göre 2022'de, taksilere ilişkin 80 bin 288 şikayet yapıldı. En çok şikayet 9 bin 452 başvuru ile aralıkta gerçekleşirken en az şikayetin yapıldığı ay ise 4 bin 29 başvuru ile ocak oldu.

Geçen yıl en çok şikayet edilen konu da 47 bin 757 başvuru ile "yol ve yolcu seçme" oldu.

İstanbul'da taksilere ilişkin 18 ayda 144 bin şikayet - 6

TUDES'in Saha Denetim ekipleri tarafından da 2022'de taksicilere çoğunluğu "yanlış park"tan 7 milyon 500 bin liranın üzerinde ceza kesildi.

İstanbul'da taksilere ilişkin 18 ayda 144 bin şikayet - 7

2022'nin şikayet konuları şöyle:

Yol ve yolcu seçme 47.757

Fazla ücret alınması 6.949

Trafik kuralı ihlali 6.671

Yolcuya kaba davranılması 7.804

Yolcuyu uzak yoldan götürmek 3.440

Taksimetre açılmaması 2.301

Darp ve taciz 1.236

Araç içinde sigara içilmesi 462

Dolandırıcılık 698

Taksilerin dolmuşçuluk yapması 876

İstanbul'da taksilere ilişkin 18 ayda 144 bin şikayet - 8
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