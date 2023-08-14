İstanbul’da taksimetre denetimi

Taksimetre açmayan şoför Fahrettin Akpınar, “Arkadaş daha yeni bindi taksimetre açıyoruz. Sorabilirsiniz kendisine. Emniyet kemerinden de ceza yedim. Yeni binmişti zaten. Hemen şurada binmişlerdi. Yabancı değil Türk'tür sorabilirsiniz.” dedi.