İstanbul’da taksimetre denetimi
İstanbul Fatih’te taksicilere yönelik taksimetre ve emniyet kemeri denetimi yapıldı. Denetimlerde, taksimetre açmayan bir sürücüye bin 979 lira ceza kesildi. Emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 10 sürücüye ise toplamda 4 bin 360 lira para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Aksaray Metro İstasyonu çevresinde taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimde emniyet kemeri takmayan 10 taksi şoförüne 436'şar lira, muayene tarihi geçmiş bir şoföre 951 lira, taksimetre açmayan bir şoföre ise bin 979 lira para cezası kesildi.