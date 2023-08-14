İstanbul’da taksimetre denetimi

İstanbul Fatih’te taksicilere yönelik taksimetre ve emniyet kemeri denetimi yapıldı. Denetimlerde, taksimetre açmayan bir sürücüye bin 979 lira ceza kesildi. Emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 10 sürücüye ise toplamda 4 bin 360 lira para cezası uygulandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Aksaray Metro İstasyonu çevresinde taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimde emniyet kemeri takmayan 10 taksi şoförüne 436'şar lira, muayene tarihi geçmiş bir şoföre 951 lira, taksimetre açmayan bir şoföre ise bin 979 lira para cezası kesildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

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Taksimetre açmayan şoför Fahrettin Akpınar, “Arkadaş daha yeni bindi taksimetre açıyoruz. Sorabilirsiniz kendisine. Emniyet kemerinden de ceza yedim. Yeni binmişti zaten. Hemen şurada binmişlerdi. Yabancı değil Türk'tür sorabilirsiniz.” dedi.

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“HER ZAMAN KEMER Mİ TAKACAĞIZ?”

Başka bir şoför ise, “Her zaman emniyet kemeri mi takacağız? Adamın valizi var, valizi aldık koyduk. Şuradan aldım.” diyerek ceza kesilmesine tepki gösterdi.

İstanbul’da taksimetre denetimi - 4

Taksi şoförüne, çalıştığı taksinin muayenesi olmadığı için de para cezası uygulandı.

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