İstanbul'da taksimetre kuyruğu

İstanbul'da taksi ücretlerine yüzde 36'lık zam geldi. Zammın ardından sürücüler, taksimetrelerini güncellemek için kuyruk oluşturdu.

Haberler - DHA 01.01.2022 - 13:28

İstanbul'da taksimetre kuyruğu - 1

İstanbul'da taksi açılış ücretine yapılan zammın ardından taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için belirlenen noktalarda kuyruk oluşturdu.

İstanbul'da taksimetre kuyruğu - 2

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) UKOME Aralık ayı olağanüstü toplantısında, Taksilerde açılış ücreti 5.55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14.50 liradan 20 liraya, kilometre başına 0.34 liradan 0.45 liraya, bekleme ücreti 0.53 liradan 0.80 liraya yükseltildi.

İstanbul'da taksimetre kuyruğu - 3

Taksi şoförleri taksimetrelerini güncellemek için Bağcılar'daki belirlenen noktaya geldi.

İstanbul'da taksimetre kuyruğu - 4

Taksimetre güncellemesi için sabah saatlerinde gelenler kuyruğu oluşturdu.

İstanbul'da taksimetre kuyruğu - 5

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