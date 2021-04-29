İstanbul'da, 'tam kapanma' öncesinde kaçış trafiği

İstanbul'da, tam kapanma tedbirleri öncesi son günde il dışına çıkmak isteyenler, TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşturdu. Kent genelinde ise bu bölgelerin dışında kalan ana arterlerde trafik sakin seyrediyor. İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu 07.10 itibarıyla yüzde 29 olarak ölçüldü.

Anadolu Ajansı - DHA 29.04.2021 - 07:15 | Son Güncelleme : 29.04.2021 - 07:30

İstanbul'da, 'tam kapanma' öncesinde kaçış trafiği - 1
Corona virüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında alınan tam kapanma kararı sonrası İstanbul'dan dün başlayan çıkışlar, bugün sabahın erken saatlerinde yine sürdü. İstanbul'u terk eden sürücüler, TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğun trafiğe neden oldu.
İstanbul'da, 'tam kapanma' öncesinde kaçış trafiği - 2
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşmaya başladı.
İstanbul'da, 'tam kapanma' öncesinde kaçış trafiği - 3

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Ankara istikametine doğru, Ataşehir ile Sultanbeyli arasında trafik arttı. D-100 Karayolu Ankara istikametinde ise Maltepe ve Kartal ile Pendik ve Tuzla arasında bazı bölgelerde trafik yoğunlaştı.

İstanbul'da, 'tam kapanma' öncesinde kaçış trafiği - 4

Avrupa Yakası TEM Otoyolu'nda ise Kağıthane ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında kalan bazı bölgelerde trafik gözlendi.

İstanbul'da, 'tam kapanma' öncesinde kaçış trafiği - 5

Kent genelinde ise bu bölgelerin dışında kalan ana arterlerde trafik sakin seyrediyor.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu 07.10 itibarıyla yüzde 29 olarak ölçüldü. 

İstanbul'da, 'tam kapanma' öncesinde kaçış trafiği - 6
İstanbul'da, 'tam kapanma' öncesinde kaçış trafiği - 7
İstanbul'da, 'tam kapanma' öncesinde kaçış trafiği - 8
İstanbul'da, 'tam kapanma' öncesinde kaçış trafiği - 9
İstanbul'da, 'tam kapanma' öncesinde kaçış trafiği - 10
İstanbul'da, 'tam kapanma' öncesinde kaçış trafiği - 11
İstanbul'da, 'tam kapanma' öncesinde kaçış trafiği - 12
İstanbul'da, 'tam kapanma' öncesinde kaçış trafiği - 13
İstanbul'da, 'tam kapanma' öncesinde kaçış trafiği - 14
İstanbul'da, 'tam kapanma' öncesinde kaçış trafiği - 15
İstanbul'da, 'tam kapanma' öncesinde kaçış trafiği - 16
İstanbul'da, 'tam kapanma' öncesinde kaçış trafiği - 17
İstanbul'da, 'tam kapanma' öncesinde kaçış trafiği - 18

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