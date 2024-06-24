İstanbul’da taraftar kutlaması ormanı yaktı: 5 gözaltı

Olayla ilgili olarak Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Saygıdeğer vatandaşlarımız. Havai fişek, ışın feneri atmak ve buna benzer davranışlar orman yangınlarını tetikleyebilir. Bunlara dikkat edelim ve bu çalışmaları yapmayalım. Bu tür kutlamalar önü alınamaz sonuçlar doğurabilir.” ifadelerini kullandı.