İstanbul’da taraftar kutlaması ormanı yaktı: 5 gözaltı
İstanbul’da Arnavutköy Belediye Spor Kulübü taraftarları, kulübün kuruluş yıl dönümü nedeniyle havai fişek ve işaret fişeği ile kutlama yaptı. Kutlamalar sırasında havai fişeklerin patlaması sonrası bazı binaların çatıları yanarak zarar görürken, ormanlık alanda ise ufak çaplı yangın çıktı. Kutlamalara müdahale eden polis, 5 kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul’da taraftar kutlaması ormanı yaktı.
Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy’de meydana geldi.
Arnavutköy Belediye Spor Kulübü’nün kuruluş yıl dönümü nedeni ile taraftar grupları, Cumhuriyet Meydanı’nda kutlama yapmak için toplandı.