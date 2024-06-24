İstanbul’da taraftar kutlaması ormanı yaktı: 5 gözaltı

İstanbul’da Arnavutköy Belediye Spor Kulübü taraftarları, kulübün kuruluş yıl dönümü nedeniyle havai fişek ve işaret fişeği ile kutlama yaptı. Kutlamalar sırasında havai fişeklerin patlaması sonrası bazı binaların çatıları yanarak zarar görürken, ormanlık alanda ise ufak çaplı yangın çıktı. Kutlamalara müdahale eden polis, 5 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul’da taraftar kutlaması ormanı yaktı: 5 gözaltı - 1

İstanbul’da taraftar kutlaması ormanı yaktı.

Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy’de meydana geldi.

Arnavutköy Belediye Spor Kulübü’nün kuruluş yıl dönümü nedeni ile taraftar grupları, Cumhuriyet Meydanı’nda kutlama yapmak için toplandı.

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İstanbul’da taraftar kutlaması ormanı yaktı: 5 gözaltı - 2

Çok sayıda taraftar, havai fişek ve işaret fişekleri kullanarak takımlarının kuruluşunu kutlarken, polis ekipleri gruba dağılmaları için uyarıda bulundu.

Kutlamalar sırasında havaya atılan havai fişek ve işaret fişeklerinden bazı evlerin çatıları yanarken, ormanlık alanda küçük çaplı yangın çıktı.

İstanbul’da taraftar kutlaması ormanı yaktı: 5 gözaltı - 3

Polis ekiplerinin müdahalesi sırasında 5 kişi gözaltına alındı.

Yanan çatı ve ormanlık alan ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

İstanbul’da taraftar kutlaması ormanı yaktı: 5 gözaltı - 4

Olayla ilgili olarak Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Saygıdeğer vatandaşlarımız. Havai fişek, ışın feneri atmak ve buna benzer davranışlar orman yangınlarını tetikleyebilir. Bunlara dikkat edelim ve bu çalışmaları yapmayalım. Bu tür kutlamalar önü alınamaz sonuçlar doğurabilir.” ifadelerini kullandı.

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