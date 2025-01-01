İstanbul'da tarihi buluşma: Binlerce kişi Galata Köprüsü'nde buluştu

"HEP YANINIZDAYIZ"

50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini de ifade eden Erdoğan, "Gazze'de insanlık ölüyor, vicdan ölüyor. Ayasofya nasıl zincirlerinden kurtulduysa Emevi Cami nasıl eli kanlı bir diktatörden kurtulduysa inşallah hürriyet ve adalet güneşi Mescid-i Aksa'da da doğacaktır." açıklamasında bulundu.

Gazze'nin kuşatmadan zaferle çıkacağını da sözlerine ekleyen Erdoğan, "Gazzeli mazlumların yanında olacağız. Gazze'ye Filistin'e Suriye'ye sesleniyorum. Biz burdayız. Hep yanınızdayız, hep yanınızda kalacağız. Elimizden gelenin fazlasıyla daima yanlarında olacağız." dedi.