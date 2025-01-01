İstanbul'da tarihi buluşma: Binlerce kişi Galata Köprüsü'nde buluştu
İstanbul'da yeni yılın ilk gününde 400'e sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Filistin için "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" yürüyüşü düzenleniyor. Galata Köprüsü'nde Gazze'de devam eden zulme karşı dünyaya Filistin'e destek mesajı verildi. Ayasofya ve diğer camilerde toplanan vatandaşlar, kortejle Galata Köprüsü'ne yürüdü. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Gazze'deki soykırımı lanetleyip "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor. Öfkemizle protestolarımızla dualarımızla buradayız. Gazze yalnız değil, Filstin kimsesiz değil, Suriye tek başına değil. Biz varız, Türkiye var." dedi.
Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla yapılan eylem için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Eminönü Yeni, Fatih ve Süleymaniye camilerinin önlerinde toplanan katılımcılar, kortejlerle Galata Köprüsü'ne yürüdü.