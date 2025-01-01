İstanbul'da tarihi buluşma: Binlerce kişi Galata Köprüsü'nde buluştu

İstanbul'da yeni yılın ilk gününde 400'e sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Filistin için "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" yürüyüşü düzenleniyor. Galata Köprüsü'nde Gazze'de devam eden zulme karşı dünyaya Filistin'e destek mesajı verildi. Ayasofya ve diğer camilerde toplanan vatandaşlar, kortejle Galata Köprüsü'ne yürüdü. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Gazze'deki soykırımı lanetleyip "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor. Öfkemizle protestolarımızla dualarımızla buradayız. Gazze yalnız değil, Filstin kimsesiz değil, Suriye tek başına değil. Biz varız, Türkiye var." dedi.

İstanbul'da tarihi buluşma: Binlerce kişi Galata Köprüsü'nde buluştu - 1

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla yapılan eylem için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Eminönü Yeni, Fatih ve Süleymaniye camilerinin önlerinde toplanan katılımcılar, kortejlerle Galata Köprüsü'ne yürüdü.

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İstanbul'da tarihi buluşma: Binlerce kişi Galata Köprüsü'nde buluştu - 2

"KİMSE SANMASIN Kİ TÜRKİYE UYUYOR"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Gazze'deki soykırımı lanetledi. 

"Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor. Biz ayaktayız. Öfkemizle protestolarımızla dualarımızla buradayız." dedi.

Gazze'nin yalnız, Fiistin'in kimsesiz, Suriye'nin tek başına olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Biz varız, Türkiye var." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin hep yanlarında olduklarını da sözlerine ekleyen Erdoğan, Gazze'deki soykırımın 453'üncü günü olduğunu hatırlatıp "Siyonist nazist İsrail, herkesi katlediyor. Hastaneleri yıkıyor, camileri kiliseleri hedef alıyor. Mazlumların sığındığı yerlere alçakça saldırıyor." dedi.

İstanbul'da tarihi buluşma: Binlerce kişi Galata Köprüsü'nde buluştu - 3

"HEP YANINIZDAYIZ"

50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini de ifade eden Erdoğan, "Gazze'de insanlık ölüyor, vicdan ölüyor. Ayasofya nasıl zincirlerinden kurtulduysa Emevi Cami nasıl eli kanlı bir diktatörden kurtulduysa inşallah hürriyet ve adalet güneşi Mescid-i Aksa'da da doğacaktır." açıklamasında bulundu.

Gazze'nin kuşatmadan zaferle çıkacağını da sözlerine ekleyen Erdoğan, "Gazzeli mazlumların yanında olacağız. Gazze'ye Filistin'e Suriye'ye sesleniyorum. Biz burdayız. Hep yanınızdayız, hep yanınızda kalacağız. Elimizden gelenin fazlasıyla daima yanlarında olacağız." dedi.

İstanbul'da tarihi buluşma: Binlerce kişi Galata Köprüsü'nde buluştu - 4

Köprüye çıkan yollar trafiğe kapatıldığı için katılımcılar belirlenen noktalardan yürüyerek ve teknelerle alana geldi.

Teknedeki vatandaşlar eyleme meşaleler yakıp Türk ve Filistin bayrakları sallayarak eşlik etti.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı köprünün ortasında Türkçe ve İngilizce "Gazze'deki Soykırımı Durdurun" yazılı dev pankart ile Türk ve Filistin bayrakları yer aldı.

İstanbul'da tarihi buluşma: Binlerce kişi Galata Köprüsü'nde buluştu - 5

Bazı katılımcılar, "Bağlansa elim ayağım bağlanmaz ki yüreğim" ve "Bir güneş doğuyor" yazılı dövizler taşıdı.

Sloganlar atıp tekbir getiren vatandaşlar, müziklere ellerindeki bayrakları sallayarak eşlik etti.

İstanbul'da tarihi buluşma: Binlerce kişi Galata Köprüsü'nde buluştu - 6

Yürüyüşe katılanlardan bazıları, alana "Özgür Filistin" grafitileri çizdi.

Marmaray'ın Sirkeci istasyonundan gelen çok sayıda kişi Eminönü'nden korteje katıldı. Toplu taşıma araçlarında ve duraklarda, köprüye gelenler dolayısıyla yoğunluk meydana geldi.

İstanbul'da tarihi buluşma: Binlerce kişi Galata Köprüsü'nde buluştu - 7

Yürüyüşe, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Genel Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, HAK-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, birçok milletvekili ve ilçe belediye başkanları katıldı.

İstanbul'da tarihi buluşma: Binlerce kişi Galata Köprüsü'nde buluştu - 8

Galata Köprüsü'nde basın için kurulan platformda "ForFairFuture (Adil Gelecek İçin)" yazılı etiketler yer alırken, dev ekranlar kuruldu, ses sistemi için de kolonlar yerleştirildi.

İstanbul'da tarihi buluşma: Binlerce kişi Galata Köprüsü'nde buluştu - 9

"Kudüs bizimdir", "Çocukların büyümediği yer Gazze" ve "Kudüs işgal altında" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan katılımcılar meşaleler de yaktı.

İstanbul'da tarihi buluşma: Binlerce kişi Galata Köprüsü'nde buluştu - 10

Çeşitli yardım kuruluşlarınca vatandaşlara simit, çay ve çorba ikram ediliyor.

İstanbul'da tarihi buluşma: Binlerce kişi Galata Köprüsü'nde buluştu - 11

Polis ekiplerince köprü ve cami çevrelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

İstanbul'da tarihi buluşma: Binlerce kişi Galata Köprüsü'nde buluştu - 12

GAZZE YÜRÜYÜŞÜNE NASIL GİDİLİR?

Yayaların alana girebilmeleri için Galata Köprüsü Eminönü tarafında K1 ve K2 numaralı kapılar ile Galata Köprüsü Karaköy tarafında K3 numaralı kapı kullanılacak.

İstanbul'da tarihi buluşma: Binlerce kişi Galata Köprüsü'nde buluştu - 13

Yenikapı'daki otopark alanı, servisler ve özel araçlarla gelenler için kullanıma açık olacak ve buralardan da etkinlik alanına ulaşım sağlanacak.

İstanbul'da tarihi buluşma: Binlerce kişi Galata Köprüsü'nde buluştu - 14

Hareket kısıtlılığı yaşayan misafirlerin ulaşımı için K3 kapısı kullanılacak.

Eminönü yönünden gelen katılımcılar K1 ve K2 numaralı kapıları, Karaköy yönünden gelen katılımcılar ise K3 numaralı kapıyı kullanabilecek.

İstanbul'da tarihi buluşma: Binlerce kişi Galata Köprüsü'nde buluştu - 15

Eylemin gerçekleştirileceği Galata Köprüsü'ne, Marmaray Sirkeci İstasyonu'ndan K1 giriş kapısı için 5 dakika, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Haliç İstasyonu'ndan K2 giriş kapısı için 7 dakika, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Beyazıt İstasyonu'ndan toplanma alanlarına 5 dakika ve T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı Küçükpazar İstasyonu'ndan K2 giriş kapısı için 5 dakika yürüme mesafesi öngörülüyor.

İstanbul'da tarihi buluşma: Binlerce kişi Galata Köprüsü'nde buluştu - 16

TOPLU ULAŞIM SEFERLERİNDE DÜZENLEME YAPILDI

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),  Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eylem dolayısıyla, bazı toplu ulaşım seferlerinde düzenleme yapıldığını duyurdu.

Bu kapsamda, tramvay, İETT ve deniz ulaşımı hatlarında bazı seferlerin durdurulduğu veya güzergahlarının değiştirildiği kaydedilen açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda, bugün 22.00-02.00 saatlerinde Kabataş ile Sultanahmet istasyonları, yarın ise 06.00-14.00 saatlerinde Kabataş-Beyazıt istasyonları arasında sefer yapılamayacağı bildirildi.

İstanbul'da tarihi buluşma: Binlerce kişi Galata Köprüsü'nde buluştu - 17

Açıklamada, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda, yarın 06.00-14.00 saatlerinde Küçükpazar-Eminönü istasyonları arasında hizmet verilemeyeceği, bu süre zarfında Cibali-Küçükpazar istasyonları arasında, tek yol işletmesi uygulanacağı vurgulandı.

Kapanacak yollar nedeniyle, İETT'ye bağlı birçok hatta ise geçici güzergahlar belirlendiği aktarılan açıklamada, vatandaşların anlık bilgi almak için "Otobüsüm Nerede" mobil uygulamasını kullanabileceği kaydedildi.

İstanbul'da tarihi buluşma: Binlerce kişi Galata Köprüsü'nde buluştu - 18

Açıklamada, eylem nedeniyle etkilenecek hatlar şu şekilde sıralandı:

"146B, 26, 26A, 28, 28T, 30D, 31E, 32, 33, 33E, 33ES, 33TE, 33Y, 35, 36KE, 38E, 46Ç, 50E, 50P, 54E, 54TE, 66, 70D, 70FE, 70KE, 74, 74A, 77Ç, 78, 78H, 79E, 79GE, 80, 82, 92, 92C, 93, 97A, 97GE, 99A, EM1, EM2."

Şehir Hatları'nda Üsküdar-Haliç, Kadıköy-Haliç ve Beşiktaş-Haliç hatlarında seferlerin yapılamayacağı belirtilen açıklamada, "İstanbulluların mağduriyet yaşamaması adına belirtilen düzenlemelere dikkat etmeleri ve alternatif ulaşım yöntemlerini değerlendirmeleri önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da tarihi buluşma: Binlerce kişi Galata Köprüsü'nde buluştu - 19

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aralarında Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) da yer aldığı, Türkiye'deki 308 sivil toplum kuruluşunun (STK) bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformunun eylemi nedeniyle dün gece saat 23.00'den itibaren eylemin bitişine kadar bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Bu kapsamda, Fatih'te Galata Köprüsü ve buraya çıkan tüm katılımlar ile Beyoğlu'nda Kemeraltı Caddesi'ne Karaköy Meydanı'ndan itibaren araçlar geçiş yapamayacak.

Bugün saat 05.00'den itibaren ise Meclis-i Mebusan Caddesi Dolmabahçe Meydanı’ndan itibaren Galata Köprüsü istikametine çıkan tüm cadde ve sokaklar, Kemeraltı Caddesi (Tophane ışıkları ile Karaköy Meydanı arası iki yönlü), Bankalar Caddesi ile Tersane Caddesi'nin çift yönlü trafiğe kapatılması planlandı.

İstanbul'da tarihi buluşma: Binlerce kişi Galata Köprüsü'nde buluştu - 20

Saat 04.00'ten eylem bitene dek Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Ankara Caddesi, Ebu Suud Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci ile Vefa Karakurdu Üst Geçidi arası), Küçük Ayasofya Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollardan araçlar geçemeyecek.

Kapatılacak yollara alternatif olarak, Unkapanı Köprüsü, Refik Saydam Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi Dolmabahçe istikameti, Atatürk Bulvarı ile Unkapanı Köprüsü'nün kullanılması istendi.

Önlemler kapsamında, dün gece saat 20.00'den itibaren kapatılacak yollarda park eden araçlar kaldırılacak.

Ayrıca, bugün saat 04.00'den itibaren Eyüpsultan-Eminönü Tramvay Hattı'nda Küçükpazar-Eminönü durakları arasında, Kabataş Tramvay Hattı'nda ise Kabataş-Sultanahmet arasında seferler yapılacak.

Saat 04.00'e kadar Kabataş Tramvay Hattı'nda, Kabataş-Beyazıt arası sefer icra edilemeyecek.

Kapanan yollara alternatif olarak Unkapanı Köprüsü, Refik Saydam Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi'nde Dolmabahçe istikameti, Atatürk Bulvarı, Unkapanı Köprüsü belirlendi.

İstanbul'da tarihi buluşma: Binlerce kişi Galata Köprüsü'nde buluştu - 21

GEÇTİĞİMİZ 1 OCAK'TA DA DÜZENLENMİŞTİ

2024 yılının ilk gününde Gazze için Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe 250 binin üzerinde kişi katılmıştı.

Bu yıl katılımın daha da yüksek olması bekleniyor.

İstanbul'da tarihi buluşma: Binlerce kişi Galata Köprüsü'nde buluştu - 22
İstanbul'da tarihi buluşma: Binlerce kişi Galata Köprüsü'nde buluştu - 23
İstanbul'da tarihi buluşma: Binlerce kişi Galata Köprüsü'nde buluştu - 24
İstanbul'da tarihi buluşma: Binlerce kişi Galata Köprüsü'nde buluştu - 25
İstanbul'da tarihi buluşma: Binlerce kişi Galata Köprüsü'nde buluştu - 26
İstanbul'da tarihi buluşma: Binlerce kişi Galata Köprüsü'nde buluştu - 27
İstanbul'da tarihi buluşma: Binlerce kişi Galata Köprüsü'nde buluştu - 28
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