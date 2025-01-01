İstanbul'da tarihi buluşma: Yüz binler Gazze için yürüyecek
İstanbul'da yeni yılın ilk gününde 400'e sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Filistin için "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" yürüyüşü düzenlenecek. Galata Köprüsü'nde gerçekleşecek büyük buluşmada Gazze'de devam eden zulme karşı dünyaya Filistin'e destek mesajı verilecek. Alana giriş ve ulaşım detayları açıklandı.
Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen 400'e yakın sivil toplum kuruluşunun (STK) katılımıyla bugün Galata Köprüsü'nde eylem düzenlenecek.
Katılımcılar, yeni yılın ilk günü sabah namazı sonrası Filistin'de devam eden zulme karşı dünyaya mesaj vermek için çağrıda bulunacak.
TÜGVA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1 Ocak'ta saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde buluşma çağrısı yapıldı.
Paylaşımda, "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksâ! Karanlık günler için inanıyoruz ki Bir güneş doğuyor" mesajına yer verildi.