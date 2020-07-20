İstanbul'da tarihi çeşme trafiği aksattığı için yerinden kaldırıldı

DHA 20.07.2020 - 17:47
Yaya trafiğini aksattığı ve tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle tarihi çeşmenin bulunduğu yerden tekrar kaldırılmasıyla ilgili talepler oluştu.
İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, 21 Mart 2018 tarihinde Bekir Efendi Çeşmesi'nin bulunduğu yerden kaldırılarak başka yere konulmasına karar verdi. Tarihi çeşmenin yerinden kaldırılması tartışmalara neden oldu. Bazı vatandaşlar çeşmenin kaldırılmasının kaldırımda yürüyenler açısından iyi bir karar olduğunu belirtirken, bazıları tarihi çeşmenin yerinde kalması gerektiğini savundu.