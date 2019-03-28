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İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 7 gözaltı

DHA

İstanbul'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 4 bin yıllık baltalar, ok ve mızrak uçlarla İbranice ve Ermenice el yazması İncil'in de aralarında bulunduğu 836 tarihi eser ele geçirildi.

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    İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ve Küçükçekmece'de 6 ayrı operasyon gerçekleştirdi.
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    Operasyonun en önemli noktarından biri ise tarihi Kapalıçarşı oldu.
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    Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alınırken aramalarda, 4 bin yıllık baltalar, ok ve mızrak uçları ile İbranice ve Ermenice el yazması İncil'in de aralarında bulunduğu 836 tarihi eser ele geçirildi.
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