İstanbul'da tarihi mezarlık kaderine terk edildi

İstanbul'da bulunan Maçka Mezarlığı, bakımsızlığı ile çevre halkından tepki topluyor. Osmanlı dönemine ait olduğu belirlenen mezarlık 1935 yılında yapılan son definin ardından kaderine terk edilmiş durumda.

DHA 13.01.2020 - 10:18





İstanbul Şişli'de bulunan Maçka Mezarlığı'nda bazı mezarlar kazılmış, mezar taşları kırılmış veya yerinden sökülmüş durumda olması tepkilere yol açıyor.

Şişli'de bulunan ve geçmişi Osmanlı dönemine dayanan tarihi Maçka Mezarlığın bugünkü durumu fotoğraflara yansıdı.

Kapısında kilit bulunmayan tarihi mezarlıkta çoğu mezar taşı kırılmış veya yerinden sökülmüş durumda.

Her yerinde çöp bulunan ve ateş yakılan mezarlıkta, bazı mezarların da kazıldığı görülüyor.

Maçka Mezarlığı'na son defin işleminin 1935 yılında yapıldığı biliniyor. Bu tarihten sonra mezarlığa defin yapılmamış.

Mezarlık zamanla unutulmaya yüz tutmuş. Çevrede yaşayanlar ve mezarlığın içler acısını halini görenler yetkililerin bir an önce adım atması gerektiğini ifade ediyor.