İstanbul'da taşlı bıçaklı taraftar kavgası

Maltepe'de Gülsuyuspor-Kartalspor maçı sonrası taraftarlar arasında taşlı, bıçaklı kavga çıktı. D-100 Karayolu'na taşan kavga, trafiğin aksamasına da neden oldu.

Haberler - DHA 15.11.2021 - 11:23

İstanbul'da taşlı bıçaklı taraftar kavgası - 1

Maltepe'de dün oynanan Süper Amatör Lig takımlarından Gülsuyuspor-Kartalspor maçı sonrası taraftarlar arasında taşlı, bıçaklı kavga çıktı.

İstanbul'da taşlı bıçaklı taraftar kavgası - 2

Maç sırasında iki takım taraftarları arasında başlayan sözlü tartışma bir süre sonra taşlı, bıçaklı kavgaya dönüştü.

İstanbul'da taşlı bıçaklı taraftar kavgası - 3

Stadın dışına taşan kavgada çevredeki vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

İstanbul'da taşlı bıçaklı taraftar kavgası - 4

Olay yerine polis ekiplerinin sevk edilmesiyle iki grup taraftarları ara sokaklara kaçtı.

İstanbul'da taşlı bıçaklı taraftar kavgası - 5

Polis ekiplerinin kavgaya karışan grupları ayırmakta güçlük çektiği görülürken, D-100 Karayolu'na da taşan kavga trafiğin aksamasına neden oldu.

İstanbul'da taşlı bıçaklı taraftar kavgası - 6

Grupların ayrılmasından sonra trafik normale döndü.

İstanbul'da taşlı bıçaklı taraftar kavgası - 7
İstanbul'da taşlı bıçaklı taraftar kavgası - 8

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