İstanbul'da taşlı, sopalı kavga: Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Gaziosmanpaşa'da aynı iş yerinde çalışan iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Caddenin savaş alanına döndüğü kavgayı mahalleli güçlükle ayırdı.

İstanbul'da taşlı, sopalı kavga: Ortalık savaş alanına döndü - 1

Karayolları Mahallesi Galeri Caddesi'nde dün öğlen saatlerinde iddiaya göre, aynı iş yerinde çalışan, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu iki grup arasında tartışma çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da taşlı, sopalı kavga: Ortalık savaş alanına döndü - 2

Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Sokak ortasındaki kavgada taraflar birbirlerine sopa ve taşlarla saldırdı.

İstanbul'da taşlı, sopalı kavga: Ortalık savaş alanına döndü - 3

Uzun süre devam eden kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı.

İstanbul'da taşlı, sopalı kavga: Ortalık savaş alanına döndü - 4

YENİDEN KAVGAYA TUTUŞTULAR

Taraflar, yaklaşık 3 saat sonra yeniden kavga etmeye başladı ve cadde bu defa adeta savaş alanına döndü.

İstanbul'da taşlı, sopalı kavga: Ortalık savaş alanına döndü - 5

Sopalarla, kaldırım taşlarıyla, tekme ve yumruklarla birbirine saldıran tarafların kavgası dakikalarca sürdü.

İstanbul'da taşlı, sopalı kavga: Ortalık savaş alanına döndü - 6

Tarafların birbirlerine saldırdığı kavga anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DAHA FAZLA GÖSTER