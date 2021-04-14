İstanbul'da tedirgin eden görüntü: Rögardan 'mavi su' fışkırdı

Esenyurt'ta dereden akan mavi renkte su bu kez rögardan fışkırdı. Caddenin büyük bölümü maviye boyanırken çevre sakinleri tedirginliklerini dile getirdi.

DHA 14.04.2021 - 10:03

İstanbul'da tedirgin eden görüntü: Rögardan 'mavi su' fışkırdı - 1
Esenyurt ilçesi Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesi içerisinden kalan bir caddedeki rögardan mavi su fışkırdı.
İstanbul'da tedirgin eden görüntü: Rögardan 'mavi su' fışkırdı - 2
Cadde boyunca akan mavi su çevre sakinlerini tedirgin etti. İki gündür rögardan mavi su çıktığı öğrenilirken, caddenin büyük bölümü maviye boyandı.
İstanbul'da tedirgin eden görüntü: Rögardan 'mavi su' fışkırdı - 3
Rögardan taşan mavi su havadan da görüntülendi.
İstanbul'da tedirgin eden görüntü: Rögardan 'mavi su' fışkırdı - 4

VATANDAŞLAR TEDİRGİN

Çok sayıda tekstil fabrikasının bulunduğu bölgede çalışan bir kişi, "Hep mavi renk akıyor. Yetkilileri aradık geldiler, baktılar, gittiler. Aynı böyle devam ediyor. Tedirgin oluyoruz" diye konuştu.
İstanbul'da tedirgin eden görüntü: Rögardan 'mavi su' fışkırdı - 5
Esenyurt'ta bulunan Haramidere de geçtiğimiz haftalarda rengarenk akmıştı. Dere, mavi, kırmızı, yeşil ve siyah akarken görüntülenmişti.
İstanbul'da tedirgin eden görüntü: Rögardan 'mavi su' fışkırdı - 6
İstanbul'da tedirgin eden görüntü: Rögardan 'mavi su' fışkırdı - 7
İstanbul'da tedirgin eden görüntü: Rögardan 'mavi su' fışkırdı - 8
İstanbul'da tedirgin eden görüntü: Rögardan 'mavi su' fışkırdı - 9

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER