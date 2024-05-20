İstanbul’da tefecilere operasyon: Borç verip taşınmazlara el koydular

İstanbul Silivri’de borç para verdiği mağdurların taşınmazlarına el koyan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde, 18 tapu senedi, 16 alım satım sözleşmesi ve faturalar ele geçirildi.

İstanbul’da tefecilere operasyon: Borç verip taşınmazlara el koydular - 1

İstanbul’da tefecilere yönelik operasyon yapıldı.

Silivri’de yaşayan Tanju Aksu ve beraberindeki şüpheliler, mali sıkıntıda olan kişilere borç para verip, borç karşılığında mağdurların taşınmazlarına el koydu.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da tefecilere operasyon: Borç verip taşınmazlara el koydular - 2

Şüpheliler, tapuya giderek taşınmazların devir işlemlerini yaptırırken, satışın gerçekleştiğine inandırmak için de borçlandırdıkları kişilerin hesaplarına paraları aktardı.

Şüpheliler daha sonra, borçluların bu paraları çekip kendilerine vermelerini istedi.

Mağdurlar, hesaplarına yatırılan paraları çekip Aksu ve beraberindeki şüphelilere teslim etti.
İstanbul’da tefecilere operasyon: Borç verip taşınmazlara el koydular - 3

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Aksu ve dğer şüpheliler tarafından borçlandırılan mağdurların taşınmazlarına el konulduğu ihbarını alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, İstanbul ve Tekirdağ’da Aksu ile işbirlikçisi olduğu belirlenen 9 şüpheliye operasyon düzenledi.

Operasyonda Aksu’nun da aralarında bulunduğu 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul’da tefecilere operasyon: Borç verip taşınmazlara el koydular - 4

TAPU SENETLERİ BULUNDU

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 18 adet tapu senedi, 5 adet banka dekontu, 16 adet alım satım sözleşmesi, 1 adet sözleşme, 14 adet fatura ele geçirildi.

İstanbul’da tefecilere operasyon: Borç verip taşınmazlara el koydular - 5

Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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