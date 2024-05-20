İstanbul’da tefecilere operasyon: Borç verip taşınmazlara el koydular
İstanbul Silivri’de borç para verdiği mağdurların taşınmazlarına el koyan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde, 18 tapu senedi, 16 alım satım sözleşmesi ve faturalar ele geçirildi.
İstanbul’da tefecilere yönelik operasyon yapıldı.Silivri’de yaşayan Tanju Aksu ve beraberindeki şüpheliler, mali sıkıntıda olan kişilere borç para verip, borç karşılığında mağdurların taşınmazlarına el koydu.