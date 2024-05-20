İstanbul’da tefecilere operasyon: Borç verip taşınmazlara el koydular

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Aksu ve dğer şüpheliler tarafından borçlandırılan mağdurların taşınmazlarına el konulduğu ihbarını alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, İstanbul ve Tekirdağ’da Aksu ile işbirlikçisi olduğu belirlenen 9 şüpheliye operasyon düzenledi.

Operasyonda Aksu’nun da aralarında bulunduğu 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.