İstanbul'da tehlike kapıda! Geçen yıl yüzde 40'tı, bu sene yüzde 17

İstanbul'un en büyük barajlarından biri olan Terkos Baraj Gölü'nde de doluluk oranı yüzde 19,01'e kadar geriledi.

Baraj havzasında daha önce suyla kaplı olan alanların kuruduğu, bazı teknelerin ise demir attıkları noktada sudan onlarca metre uzakta, balçık çamur içinde kaldığı görüldü.