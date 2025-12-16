İstanbul'da tehlike kapıda! Geçen yıl yüzde 40'tı, bu sene yüzde 17
16.12.2025 10:41
DHA
İstanbul'da aralık ayındaki yağışlar, barajlardaki düşüşe çare olmadı. Bugün ölçülen baraj doluluk oranı yüzde 17,88 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl bu oran yüzde 40'ın üzerindeydi.
İstanbul barajları kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya.
Bahar ve yaz aylarının kurak geçmesinin ardından sonbahar aylarında da beklenen yağışların görülmemesi nedeniyle barajlardaki doluluk oranları kritik seviyelere gerilemişti.
Son günlerde etkili olan yağmurlarla birlikte barajlarda kısmi bir artış yaşanmıştı.
ARALIK YAĞMURLARI ÇARE OLMADI
İSKİ verilerine göre 7 Aralık günü yüzde 17,12 olarak ölçülen doluluk oranı, 8 Aralık'ta 17,66'ya, 9 Aralık'ta 17,81'e, 10 Aralık'ta ise 17,91'e yükseldi.
Ancak yağışların azalmasıyla birlikte doluluk oranı yeniden düşüşe geçti ve bugün yüzde 17,88 olarak ölçüldü.
SON 10 YILIN EN KÖTÜ ARALIK AYI
İSKİ tarafından yapılan ölçümlerde yüzde 17,88'lik doluluk oranının, aralık ayları baz alındığında son 10 yılın en düşük seviyesi olduğu belirtildi.
Geçen yıl aralık ayında İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 40,23 olarak ölçülmüştü.
2018 yılının Aralık ayında ise bu oran yüzde 69,16 seviyesindeydi.
TERKOS BARAJI'NDA TEKNELER KARAYA OTURDU
İstanbul'un en büyük barajlarından biri olan Terkos Baraj Gölü'nde de doluluk oranı yüzde 19,01'e kadar geriledi.
Baraj havzasında daha önce suyla kaplı olan alanların kuruduğu, bazı teknelerin ise demir attıkları noktada sudan onlarca metre uzakta, balçık çamur içinde kaldığı görüldü.
BARAJLARDA SON DURUM
İstanbul barajlarındaki doluluk oranları şöyle:
ÖMERLİ %16.25
DARLIK %28.37
ELMALI %53.54
TERKOS %19.01
ALİBEYKÖY %12,59
BÜYÜKÇEKMECE %17.21
SAZLIDERE %15,76
ISTARNACALAR %29.64
KAZANDERE %1.91
PAPUÇDERE %2.57