İstanbul’da tehlike saçan 60 yıllık bina: Beton parçaları tel tel dökülüyor

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesindeki 60 yıllık bina, derin çatlaklar ve dökülen beton parçaları ile çürüyen kirişleriyle tehlike saçıyor. Tehlikeye rağmen içinde yaşayanların olduğu binadaki dairelerin kirası ise 20-25 bin lira arasında değişiyor. Binada yaşayanlar kentsel dönüşüm için başvuru yaptıklarını öne sürerken, belediye yetkilileri ise herhangi bir dönüşüm talebi gelmediğini belirtiyor.

İstanbul’da tehlike saçan 60 yıllık bina: Beton parçaları tel tel dökülüyor - 1

İstanbul’daki 60 yıllık bina tehlike saçıyor.

Bayrampaşa’da 4 bloktan oluşan binanın Vatan Apartmanı ve Birlik Apartmanı olarak üç ayrı girişi bulunuyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da tehlike saçan 60 yıllık bina: Beton parçaları tel tel dökülüyor - 2

100’den fazla kişinin yaşadağı 5 katlı apartmanın dış cephesinde derin çatlaklar, tel tel dökülen kirişler, düşen beton parçaları görülürken; iç kısımlarındaysa çürümeye yüz tutan tavanlar, paslanmış metal demirler ve sıvalarının büyük ölçüde dökülmesi tedirginlik yaratıyor.

Binadaki arka cephenin ise eğimli duruşu, parçalara ayrılmış kolonlar yardımıyla ayakta duruyor.
İstanbul’da tehlike saçan 60 yıllık bina: Beton parçaları tel tel dökülüyor - 3

Tel tel dökülen beton görüntüsüne rağmen oturmaya devam eden bina sakinleri kira fiyatlarının 20 bin ila 25 bin lira arasında değiştiğini söyledi.

İstanbul’da tehlike saçan 60 yıllık bina: Beton parçaları tel tel dökülüyor - 4

Olası bir Marmara depreminde gerçekleşebilecek tehlikelere karşın apartman içinde yaşayanlar, kentsel dönüşüm için başvurduklarını fakat geri dönüş almadıklarını belirtti.

İstanbul’da tehlike saçan 60 yıllık bina: Beton parçaları tel tel dökülüyor - 5

Bayrampaşa Belediyesi ise yenileme çalışmaları için bina sakinleri tarafından herhangi bir başvuru yapılmadığını bildirdi.

İstanbul’da tehlike saçan 60 yıllık bina: Beton parçaları tel tel dökülüyor - 6

“DEPREMDEN SONRA FAZLA HASAR YOKTU”

Birlik Apartmanı’nda oturan ev sahibi Cihangir Yener, 1976 yılından bu yana binada oturduğunu belirterek, “Deprem olduğu zaman binayı kontrol ettim, fazla hasar yoktu. Yine de teknik açıdan uzman birine kontrol ettirmek lazım. 7-8 kuvvetinde bir depreme dayanacağını zannetmiyorum.” dedi.

İstanbul’da tehlike saçan 60 yıllık bina: Beton parçaları tel tel dökülüyor - 7

Yener, “Binada güvende değilim ama güvenmeye mecbursun. Bina sahipleri arasında da bir dayanışma yok.” şeklinde konuştu.

İstanbul’da tehlike saçan 60 yıllık bina: Beton parçaları tel tel dökülüyor - 8

“BALKONUMDAN TAŞLAR DÜŞÜYOR”

24 senedir Vatan Apartmanı’nda oturduğunu söyleyen Mehmet Çavuşoğlu ise balkonundan taşlar düşüğünü belirterek, “Bayrampaşa’da bulunan bütün binalar bu durumda. Yalnızca bizim bina değil. Hepsi çürük. Kiracılarda haklı ama canını düşünmedikten sonra ne fayda. Maddi durumu yok, çıksa dışarıda kalacak. Aldığı maaşı ve yaşantısı belli.” dedi.

İstanbul’da tehlike saçan 60 yıllık bina: Beton parçaları tel tel dökülüyor - 9
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