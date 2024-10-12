İstanbul’da tehlike saçan 60 yıllık bina: Beton parçaları tel tel dökülüyor
İstanbul’un Bayrampaşa ilçesindeki 60 yıllık bina, derin çatlaklar ve dökülen beton parçaları ile çürüyen kirişleriyle tehlike saçıyor. Tehlikeye rağmen içinde yaşayanların olduğu binadaki dairelerin kirası ise 20-25 bin lira arasında değişiyor. Binada yaşayanlar kentsel dönüşüm için başvuru yaptıklarını öne sürerken, belediye yetkilileri ise herhangi bir dönüşüm talebi gelmediğini belirtiyor.
İstanbul’daki 60 yıllık bina tehlike saçıyor.Bayrampaşa’da 4 bloktan oluşan binanın Vatan Apartmanı ve Birlik Apartmanı olarak üç ayrı girişi bulunuyor.