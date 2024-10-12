İstanbul’da tehlike saçan 60 yıllık bina: Beton parçaları tel tel dökülüyor

“BALKONUMDAN TAŞLAR DÜŞÜYOR”

24 senedir Vatan Apartmanı’nda oturduğunu söyleyen Mehmet Çavuşoğlu ise balkonundan taşlar düşüğünü belirterek, “Bayrampaşa’da bulunan bütün binalar bu durumda. Yalnızca bizim bina değil. Hepsi çürük. Kiracılarda haklı ama canını düşünmedikten sonra ne fayda. Maddi durumu yok, çıksa dışarıda kalacak. Aldığı maaşı ve yaşantısı belli.” dedi.