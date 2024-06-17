İstanbul’da tekel bayisine saldırı: 2 yaralı

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde bir şüpheli, girdiği tekel bayisinde içeride bulunan bir kişiye bıçakla saldırdı. İş yeri sahibi olduğu öğrenilen bir kişi, saldırana silahla karşılık verdi. Olayda yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

İstanbul’da tekel bayisine saldırı: 2 yaralı - 1

İstanbul Sultangazi’de bir tekel bayisinde bıçaklı saldırı gerçekleşti.

Olay Sultangazi 50. Yıl Mahallesi’nde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da tekel bayisine saldırı: 2 yaralı - 2

İddiaya göre, bir şüpheli tekel bayiine gelerek iş yeri sahibine bıçaklı saldırıda bulundu. Bunun üzerine iş yeri sahibi bıçakla saldırgana yanında bulunan silahla karşılık verdi.

Bıçaklı saldırgan ve iş yeri sahibi yaralandı.
İstanbul’da tekel bayisine saldırı: 2 yaralı - 3

Silah sesleri üzerine çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçakla yaralanan iş yeri sahibi ile silahla yaralanan şüpheliye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İstanbul’da tekel bayisine saldırı: 2 yaralı - 4

POLİS İNCELEME YAPTI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, incelemeler sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

İstanbul’da tekel bayisine saldırı: 2 yaralı - 5

Güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri şüpheliye ait olduğu öğrenilen bir minibüste de inceleme yaptı.

İstanbul’da tekel bayisine saldırı: 2 yaralı - 6

Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları sürüyor.

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