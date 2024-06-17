İstanbul’da tekel bayisine saldırı: 2 yaralı
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde bir şüpheli, girdiği tekel bayisinde içeride bulunan bir kişiye bıçakla saldırdı. İş yeri sahibi olduğu öğrenilen bir kişi, saldırana silahla karşılık verdi. Olayda yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili olarak inceleme başlattı.
İstanbul Sultangazi’de bir tekel bayisinde bıçaklı saldırı gerçekleşti.Olay Sultangazi 50. Yıl Mahallesi’nde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi.