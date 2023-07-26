İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı
Bunaltan sıcakların etkili olduğu megakent İstanbul'da termometreler 41 dereceyi gösterdi. Bugün görülen sıcaklıklar, 1938'deki 40.6 dereceyi geçerek en yüksek sıcaklıklar olarak kayıtlara geçti. Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar kafalarını ıslatırken, bazıları ise gölgelik alanlarda oturmayı tercih etti. Şile'de de sıcaklık saat 14.50'de 43.4 derece olarak ölçüldü. Çekmeköy, Eyüpsultan ve Pendik'te ise 40 dereceyi geçti. Peki sıcaklıklar ne zaman mevsim normallerine dönecek? NTV'den Dilek Çalışkan tarih verdi...
Türkiye'nin birçok ilinde sıcak hava etkili oluyor.
İstanbul'da hava sıcaklığı bugün zirve yapacak (5 günlük hava tahmini)