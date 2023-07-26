İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı

Bunaltan sıcakların etkili olduğu megakent İstanbul'da termometreler 41 dereceyi gösterdi. Bugün görülen sıcaklıklar, 1938'deki 40.6 dereceyi geçerek en yüksek sıcaklıklar olarak kayıtlara geçti. Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar kafalarını ıslatırken, bazıları ise gölgelik alanlarda oturmayı tercih etti. Şile'de de sıcaklık saat 14.50'de 43.4 derece olarak ölçüldü. Çekmeköy, Eyüpsultan ve Pendik'te ise 40 dereceyi geçti. Peki sıcaklıklar ne zaman mevsim normallerine dönecek? NTV'den Dilek Çalışkan tarih verdi...

İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı - 1

Türkiye'nin birçok ilinde sıcak hava etkili oluyor.

İstanbul'da hava sıcaklığı bugün zirve yapacak (5 günlük hava tahmini)

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı - 2

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte doğal afet uyarısı verilirken, meteoroloji yetkilileri de vatandaşları işi olmadığı takdirde dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı - 3

Yetkililer, vatandaşlardan özellikle öğlen saatlerinde güneş çarpmalarına karşı dikkatli olmalarını istedi.

İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı - 4

Bunaltan sıcakların etkili olduğu megakent İstanbul'da termometreler 41 dereceyi gördü.

İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı - 5

İstanbul’un en önemli turistik ve tarihi yerlerinden olan Sultanahmet Meydanı’nda sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar kafalarını ıslatırken, bazıları da gölgelik alanlarda oturmayı tercih etti.

İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı - 6

Rekor sıcaklar nedeniyle Sultanahmet Meydanı'nda güneş altındaki bankların boş kaldığı görüldü.

İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı - 7

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki verilere göre saat 14.50'de İstanbul’da sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü ilçe 43.4 dereceyle Şile oldu. Sıcaklık Çekmeköy'de 41.7 derece, Eyüpsultan'da 40.4 derece oldu.

İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı - 8

85 YILLIK SICAKLIK REKORU KIRILDI

Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da bugüne kadar ölçülmüş ve rekor kabul edilen en yüksek sıcaklık değeri 40.6 derece ile 13 Temmuz 1938 tarihinde kaydedilmişti.

İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı - 9

NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, Marmara ve İstanbul'da görülen rekor sıcaklıkların Perşembe günü azalarak, 27 dereceye düşeceğini söyledi.

İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı - 10

"GERÇEKTEN HAVA ÇOK SICAK"

Kentte sıcaklık artınca vatandaşlar serinlemek için sahilleri tercih etti.

İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı - 11

Ersoy Adıgüzel, “Gerçekten hava çok sıcak. Mevsim sıcaklarının çok çok üstünde. Bugün de evde sıcaktan yanmaktansa deniz kenarına gelerek, hem bir deniz havası alalım istedik hem de burada soğuk bir şeyler içeceğiz. Eşimle geldim. Özellikle ağaç olmayan bölgelerde beton sıcaklığıyla birlikte sıcaklık gerçekten hissedilenden çok daha fazla oluyor. Bu sıcaklarda özellikle sokak hayvanlarının da ihtiyaçlarını bizlerin insanlar olarak gözetmesi gerektiğini düşünüyorum. Herkes kapısının önünde bir kap su koysun ve onlar için yiyecek koysun diyorum." dedi.

İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı - 12

"AŞIRI SICAK, KLİMALAR YETMİYOR EVDE"

Gökhan Artukoğlu ise “Havalar çok sıcak. Evde çok bunaldık. Aşırı sıcak artık klimalar yetmiyor evde. Biz de ağabeyimiz ile beraber geldik oturuyoruz denize karşı. Sohbet muhabbet bu şekilde geçiyor günümüz. Ağaç altı yeterince serin bize yetiyor yani. Çayımızı da aldık gördüğünüz gibi" ifadelerini kullandı. Çocuklarıyla birlikte sahile gelen Cemile Bulgan, “Evde sıcakta bunaldık, sıkıldık. Hani havalar sıcak biraz sahilde yürüyüş yapalım çocuklarla iyi gelir, öyle sahile geldik.” şeklinde konuştu.

İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı - 13

"BURASI BİRAZ DAHA SERİN"

Çekmeköy’de park ve bahçeler boş kaldı.

Gölgede vakit geçiren Mustafa Divrik, “Sıcaklıklar nedeniyle biz de kendimizi ormana attık. Burası evden biraz daha serin. Sıcaklıktan korunmak için kendimizi böyle parklara atıyoruz. Buralar da boş şu an sıcaklık nedeniyle kimse dışarı çıkamıyor. En sıcak gün de bugün. Şapkamızı ve gözlüğümüzü alıp çıktık dışarı" dedi.

İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı - 14
İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı - 15
İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı - 16
İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı - 17
İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı - 18
İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı - 19
İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı - 20
İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı - 21
İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı - 22
İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı - 23
İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı - 24
İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı - 25
İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı - 26
İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı - 27
İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı - 28
İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı - 29
İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı - 30
İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı - 31
İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı - 32
İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı - 33
İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı - 34
İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı - 35
İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı - 36
İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı - 37
İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı - 38
İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı - 39
İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı - 40
İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı - 41
İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı - 42
İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı - 43
İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı - 44
İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı - 45
İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı - 46
İstanbul’da termometreler 41 dereceyi gördü: 85 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı - 47
DAHA FAZLA GÖSTER