İstanbul'da toplu taşıma zammı 2025: Otobüs, metrobüs, metro, marmaray, tramvay, vapur ve taksi ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul'da toplu taşımaya zam gelmesinin ardından, 2025 yılı için otobüs, metrobüs, metro, marmaray, tramvay, vapur ve taksi ücretleri sorgulanmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ocak ayı toplantısında, toplu taşımaya yüzde 35 oranında zam yapıldı. Daha önceki toplantıda İBB'nin yüzde 46,09'luk zam teklifi yer alıyordu. Peki, İstanbul'da toplu taşıma zammı ne kadar oldu? 2025 otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur ve taksi ücretleri ne kadar?
2025 yılında İstanbul'da toplu taşıma ücretlerinin ne kadar olacağı merakla bekleniyordu. Bugün gerçekleşen UKOME ocak ayı toplantısında İBB'nin toplu taşımaya yapacağı zam miktarı kesinleşti. Her gün defalarda toplu taşıma kullanan İstanbullular ise toplu taşıma ücretlerinin 2025 yılında ne kadar olacağını araştırıyor. Peki, İstanbul'da toplu taşıma zammı ne kadar oldu? 2025 otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur ve taksi ücretleri ne kadar?