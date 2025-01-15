İstanbul'da toplu taşıma zammı 2025: Otobüs, metrobüs, metro, marmaray, tramvay, vapur ve taksi ücretleri ne kadar oldu?

2025 yılında İstanbul'da toplu taşıma ücretlerinin ne kadar olacağı merakla bekleniyordu. Bugün gerçekleşen UKOME ocak ayı toplantısında İBB'nin toplu taşımaya yapacağı zam miktarı kesinleşti. Her gün defalarda toplu taşıma kullanan İstanbullular ise toplu taşıma ücretlerinin 2025 yılında ne kadar olacağını araştırıyor. Peki, İstanbul'da toplu taşıma zammı ne kadar oldu? 2025 otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur ve taksi ücretleri ne kadar?