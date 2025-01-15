İstanbul'da toplu taşıma zammı 2025: Otobüs, metrobüs, metro, marmaray, tramvay, vapur ve taksi ücretleri ne kadar oldu?

İstanbul'da toplu taşımaya zam gelmesinin ardından, 2025 yılı için otobüs, metrobüs, metro, marmaray, tramvay, vapur ve taksi ücretleri sorgulanmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ocak ayı toplantısında, toplu taşımaya yüzde 35 oranında zam yapıldı. Daha önceki toplantıda İBB'nin yüzde 46,09'luk zam teklifi yer alıyordu. Peki, İstanbul'da toplu taşıma zammı ne kadar oldu? 2025 otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur ve taksi ücretleri ne kadar?

İstanbul'da toplu taşıma zammı 2025: Otobüs, metrobüs, metro, marmaray, tramvay, vapur ve taksi ücretleri ne kadar oldu? - 1

2025 yılında İstanbul'da toplu taşıma ücretlerinin ne kadar olacağı merakla bekleniyordu. Bugün gerçekleşen UKOME ocak ayı toplantısında İBB'nin toplu taşımaya yapacağı zam miktarı kesinleşti. Her gün defalarda toplu taşıma kullanan İstanbullular ise toplu taşıma ücretlerinin 2025 yılında ne kadar olacağını araştırıyor. Peki, İstanbul'da toplu taşıma zammı ne kadar oldu? 2025 otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur ve taksi ücretleri ne kadar?

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da toplu taşıma zammı 2025: Otobüs, metrobüs, metro, marmaray, tramvay, vapur ve taksi ücretleri ne kadar oldu? - 2

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ZAMMI NE KADAR OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı'nda İstanbul'da toplu ulaşıma yapılacak zam miktarı belli oldu.

Buna göre; İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 35 oranında zam uygulanacak. Otobüs, metrobüs, metro, marmaray, tramvay, vapur ve taksi ücretlerinde yüzde 35 artış yaşanacak.

İstanbul'da toplu taşıma zammı 2025: Otobüs, metrobüs, metro, marmaray, tramvay, vapur ve taksi ücretleri ne kadar oldu? - 3

TAM BİLET NE KADAR OLDU?

Tam bilet 27 liraya, öğrenci 13,17 TL'ye yükseldi.

Öğretmen ve 60 yaş toplu taşıma ücretleri19,33 TL oldu.

Öğrenci abonman ücreti 381,37 TL'ye, tam abonman 2 bin 118 TL'ye yükseldi.

İstanbul'da toplu taşıma zammı 2025: Otobüs, metrobüs, metro, marmaray, tramvay, vapur ve taksi ücretleri ne kadar oldu? - 4

MARMARAY ÜCRETİ NE KADAR?

Marmaray'da tam güzergah Gebze-Halkalı ücreti 59 liraya çıktı.

İstanbul'da toplu taşıma zammı 2025: Otobüs, metrobüs, metro, marmaray, tramvay, vapur ve taksi ücretleri ne kadar oldu? - 5

TAKSİ İNDİ BİNDİ ÜCRETİ NE KADAR?

Taksilerde açılış ücreti 42, kısa mesafe ücreti 135 lira oldu.

Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 40 zamla 30 liradan 42'ye, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına yüzde 40 zamla 20 liradan 28'e, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik yüzde 48,9 zamla 235 liradan 350'ye, sarı taksi indi-bindi ücreti ise yüzde 35 zamla 100 liradan 135'e yükseldi.

İstanbul'da toplu taşıma zammı 2025: Otobüs, metrobüs, metro, marmaray, tramvay, vapur ve taksi ücretleri ne kadar oldu? - 6

MİNİBÜS İNDİ BİNDİ ÜCRETİ NE KADAR?

Minibüs ücretleri ise kısa mesafe için 25 liraya yükseldi.

Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar yüzde 38 zamla 18 liradan 25'e, 4-7 kilometre arası 19 liradan 26'ya, 7-11 kilometre arası 20 liradan 27'ye, 11-15 kilometre arası 21 liradan 28'e, 15-20 kilometre arası 22,5 liradan 30'a, öğrenci ücreti ise yüzde 33 zamla 12 liradan 16'ya çıktı.

İstanbul'da toplu taşıma zammı 2025: Otobüs, metrobüs, metro, marmaray, tramvay, vapur ve taksi ücretleri ne kadar oldu? - 7

METROBÜS NE KADAR OLDU?

Metrobüslerde tam bilet 40,68 TL'ye yükseldi.

Metrobüs kullanacak öğretmen ve 60 yaşta ücret 21,97 TL, öğrenci ise 13,17 TL oldu.

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