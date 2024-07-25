İstanbul'da toplu taşıma zammı ne zaman başlayacak? Otobüs, metro, metrobüs ücreti ne kadar oldu? (2024 toplu ulaşım güncel fiyat tarifesi)

TAM VE ÖĞRENCİ BİLETİ NE KADAR OLDU?

Zamla birlikte 17,70 lira olan tam basım ücreti 20 liraya yükseldi.



Öğrencilerin bir basım ücreti ise yüzde 20 oranında zamlanarak 10 liradan 12 liraya yükseldi.