İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi mi? Otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur ve taksi ücretleri ne kadar olacak?
İstanbul'da toplu ulaşıma zam geldi mi? sorusunun yanıtı, tüm İstanbullular tarafından araştırılmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında İBB'nin yüzde 46,09'luk zam teklifi değerlendirildi. Toplantının ardından ise karar açıklandı. Peki, İstanbul'da toplu ulaşıma zam geldi mi? Otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur ve taksi ücretleri ne kadar olacak?
2025 yılında İstanbul'da toplu taşıma ücretlerinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Bugün gerçekleşen UKOME toplantısında İBB'nin yeni zam teklifi değerlendirildi. Her gün defalarda toplu taşıma kullanan İstanbullular ise toplu taşıma ücretlerinin 2025 yılında ne kadar olacağını araştırıyor. Peki, İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi mi? Otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur ve taksi ücretleri ne kadar olacak?