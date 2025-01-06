İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi mi? Otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur ve taksi ücretleri ne kadar olacak?

İstanbul'da toplu ulaşıma zam geldi mi? sorusunun yanıtı, tüm İstanbullular tarafından araştırılmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında İBB'nin yüzde 46,09'luk zam teklifi değerlendirildi. Toplantının ardından ise karar açıklandı. Peki, İstanbul'da toplu ulaşıma zam geldi mi? Otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur ve taksi ücretleri ne kadar olacak?

İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi mi? Otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur ve taksi ücretleri ne kadar olacak? - 1

2025 yılında İstanbul'da toplu taşıma ücretlerinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Bugün gerçekleşen UKOME toplantısında İBB'nin yeni zam teklifi değerlendirildi. Her gün defalarda toplu taşıma kullanan İstanbullular ise toplu taşıma ücretlerinin 2025 yılında ne kadar olacağını araştırıyor. Peki, İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi mi? Otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur ve taksi ücretleri ne kadar olacak?

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İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi mi? Otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur ve taksi ücretleri ne kadar olacak? - 2

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM GELDİ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı'nda toplu taşımaya İBB tarafından teklif edilen yüzde 46.09'luk zam oranı oy çokluğuyla reddedildi.

Ücret tarifesine dair zam oranın değerlendirilmesi alt komisyonlarda görüşülecek.

İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi mi? Otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur ve taksi ücretleri ne kadar olacak? - 3

İBB'DEN YÜZDE 55 ZAM TALEBİ

Bugün gerçekleştirilen UKOME toplantısında, Ocak 2025'ten itibaren İstanbul'da geçerli olacak toplu taşıma tarifesi değerlendirilme işlemi tamamlandı.

İBB, yüzde 55 zam talebinde bulunmuştu fakat toplantıda zam talebi reddedildi. Yüzde 55 olarak bilinen zam talebinin ise yüzde 46,09 olduğu açıklandı.

İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi mi? Otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur ve taksi ücretleri ne kadar olacak? - 4

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ZAMMI NE KADAR OLACAKTI?

UKOME toplantısında değerlendirilen yüzde 55'lik zam talebinin kabul edilmesi durumunda, yeni zam oranıyla birlikte:

Tam bilet ücreti 20 TL'den 31 TL'ye çıkacak, öğrenci bileti 9,76 TL'den 15,13 TL'ye yükselecek.

İstanbul’da toplu taşımaya en son 25 Temmuz 2024 tarihinde yüzde 13 oranında zam yapılmıştı.

Bu zamla birlikte tam elektronik bilet ücreti 17,70 TL’den 20 TL’ye, öğrenci bileti 8,64 TL’den 9,76 TL’ye, öğretmen bileti ise 12,67 TL’den 14,31 TL’ye yükselmişti.

Ayrıca Mavi Kart ücreti 1.570 TL’ye, öğrenci abonman ücreti ise 282 TL’ye çıkarılmıştı.

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