2025 yılında İstanbul'da toplu taşıma ücretlerinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Bugün gerçekleşen UKOME toplantısında İBB'nin yeni zam teklifi değerlendirildi. Her gün defalarda toplu taşıma kullanan İstanbullular ise toplu taşıma ücretlerinin 2025 yılında ne kadar olacağını araştırıyor. Peki, İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi mi? Otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur ve taksi ücretleri ne kadar olacak?