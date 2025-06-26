İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2025 Temmuz otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve marmaray ücretleri değişti mi?
İstanbul’da toplu taşımaya yeni zam gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı bugün gerçekleştirildi. 26 Haziran’da gerçekleştirilen toplantıda yüzde 21,29’luk zam teklifi görüşüldü. Bu gelişmenin ardından otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray kullananlar ise yeni bir artış olup olmayacağını araştırıyor. Ocak ayında İstanbul’da toplu taşıma araçlarına yüzde 35’lik artışa gidilmişti. Peki İstanbul’da toplu taşımaya zam geldi mi? İşte, konuyla ilgili son gelişmeler…
UKOME toplantısı sonrasında toplu taşıma araçlarını kullananlar güncel ücretleri merak ediyor. 2025 yılının başında yapılan artışla birlikte İstanbul’da tam bilet 27 lira olurken öğrenci ise 13,18 olarak belirlenmişti. Geçtiğimiz yıllarda uygulamaya konan değişikle birlikte 30 yaşından gün almış öğrenciler ise güncel ücret 24,30 lira olmuştu. Mavi kart (tam) 2 bin 120 lira olurken toplu taşımada yeni bir zam olup olmayacağı konuşuluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında görüşülen zam teklifi reddedildi.