İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2025 Temmuz otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve marmaray ücretleri değişti mi?

İstanbul’da toplu taşımaya yeni zam gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı bugün gerçekleştirildi. 26 Haziran’da gerçekleştirilen toplantıda yüzde 21,29’luk zam teklifi görüşüldü. Bu gelişmenin ardından otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray kullananlar ise yeni bir artış olup olmayacağını araştırıyor. Ocak ayında İstanbul’da toplu taşıma araçlarına yüzde 35’lik artışa gidilmişti. Peki İstanbul’da toplu taşımaya zam geldi mi? İşte, konuyla ilgili son gelişmeler…

İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2025 Temmuz otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve marmaray ücretleri değişti mi? - 1

UKOME toplantısı sonrasında toplu taşıma araçlarını kullananlar güncel ücretleri merak ediyor. 2025 yılının başında yapılan artışla birlikte İstanbul’da tam bilet 27 lira olurken öğrenci ise 13,18 olarak belirlenmişti. Geçtiğimiz yıllarda uygulamaya konan değişikle birlikte 30 yaşından gün almış öğrenciler ise güncel ücret 24,30 lira olmuştu. Mavi kart (tam) 2 bin 120 lira olurken toplu taşımada yeni bir zam olup olmayacağı konuşuluyor.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında görüşülen zam teklifi reddedildi. 

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2025 Temmuz otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve marmaray ücretleri değişti mi? - 2

İSTANBUL’DA TOPLU TAŞIMAYA YENİ ZAM MI GELDİ?

İstanbul’da toplu taşıma ücretlerinde bir değişiklik olmayacak. 26 Haziran’da İBB Genel Sekreteri Volkan Demir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündeme gelen yüzde 21,29’luk zam teklifi reddedildi. Deniz taksi ücretlerinde ise yüzde 19,04 ila yüzde 275 zam yapıldı. 

İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2025 Temmuz otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve marmaray ücretleri değişti mi? - 3

İSTANBUL’DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ (GÜNCEL)

İstanbul’da toplu taşıma araçlarına son olarak 18 Ocak’ta zam geldi. Toplu ulaşım ücret tarifesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İstanbulkart tam bilet 27 lira

Öğrenci 13,18 lira

Sosyal (öğretmen) 19,33 lira

30 yaşından gün almış öğrenci 24,30 lira

Aylık tam abonman 2 bin 210 lira

Öğrenci abonman 381 lira

Sosyal abonman bin 318 lira

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