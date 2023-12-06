İstanbul’da trafik yoğunluğunda artış | Ağustosta yüzde 59, kasımda yüzde 75

Megakent İstanbul’da son günlerde trafik yoğunluğundaki artış dikkat çekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, ağustos ayında hafta içi 07.00 - 09.00 saatleri arasında yüzde 37 olarak ölçülen trafik yoğunluğu, kasım ayında aynı saat diliminde yüzde 56’ya yükledi. Yine ağustosta yüzde 59 olarak ölçülen yoğunluk, kasıma gelindiğinde yüzde 75 ortalamaya çıktı. Uzmanlar trafik yoğunluğundaki yükselişin özel araç kullanımındaki artıştan kaynaklandığına dikkat çekiyor.

İstanbul’da trafik yoğunluğunda artış | Ağustosta yüzde 59, kasımda yüzde 75 - 1

İstanbul’da son günlerde trafik yoğunluğundaki artış dikkat çekiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre; hafta içi akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 75’leri gösteriyor.

İBB yetkililerinden alınan trafik yoğunluğu istatistiklerine göre Ağustos ayında hafta içi 07.00 – 09.00 saatleri arasında yüzde 37 olarak ölçülen trafik yoğunluğu, eylül ayında yüzde 49, ekim ayında yüzde 54 ve kasım ayında yüzde 56 ortalamasıyla ölçüldü.

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İstanbul’da trafik yoğunluğunda artış | Ağustosta yüzde 59, kasımda yüzde 75 - 2

Akşam iş çıkış saatlerinde yapılan ölçümlerde ise, trafik yoğunluğu ağustos ayında yüzde 59, eylül ayında yüzde 64, ekim ayında yüzde 69 ve kasım ayında yüzde 75 ortalamasına yükseldiği öğrenildi.

Uzmanlar ise trafik yoğunluğundaki yükselişin toplu ulaşımda ki yetersizlikten ve pandemi döneminde başlayan özel araç kullanma alışkanlıklarının devam etmesinden kaynaklandığını söylüyor.
İstanbul’da trafik yoğunluğunda artış | Ağustosta yüzde 59, kasımda yüzde 75 - 3

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, uluslararası navigasyon şirketlerinin dünyadaki en büyük 15 metropol arasında İstanbul’u trafik yoğunluğunda ilk sırada gösterdiğini söyledi.

Pandemi döneminin ardından, vatandaşların kendilerini güvende hissetmek için özel araca yöneldiğini söyleyen Ilıcalı, bu anlayışın devam ettiğini ifade etti.
İstanbul’da trafik yoğunluğunda artış | Ağustosta yüzde 59, kasımda yüzde 75 - 4

“Pandemi’den sonra vatandaşlarımızın kendilerini daha güvenli hissedebilmeleri için özel araca bir kayış oldu. O trafiği yüzde 30 oranında arttırdı. Ve bu artış devam ediyor.” diyen Ilıcalı, “2 yıl içerisinde bir kat daha özel araç trafiğinde artış oldu. Özel araçlara da baktığımızda 1 yolcu, çok az bir kısmında 2 kişi var hafta içinde. Biz, pik saat anlatırız. Pik saat dediğimiz trafiğin en yoğun olduğu saatlerdir. Pik saat, sabah evinizden işe giderken veya okula giderken 7 ile 9 arasıydı, akşam dönüşlerde ise 16:30’da başlayan 19:00’a giderdi. Şimdi 7 gün 24 saat trafik var. Biraz da hava şartları bozulduğu zaman önceki pik saatlerin de çok çok üstünde, beklemeler fazla, kuyruklar uzunluğu fazla, hızlar çok çok düşük. 5 kilometre saatlere, durma noktasına gelen trafiğin içerisindeyiz.” diye konuştu.

İstanbul’da trafik yoğunluğunda artış | Ağustosta yüzde 59, kasımda yüzde 75 - 5
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