İstanbul’da trafik yoğunluğunda artış | Ağustosta yüzde 59, kasımda yüzde 75

“Pandemi’den sonra vatandaşlarımızın kendilerini daha güvenli hissedebilmeleri için özel araca bir kayış oldu. O trafiği yüzde 30 oranında arttırdı. Ve bu artış devam ediyor.” diyen Ilıcalı, “2 yıl içerisinde bir kat daha özel araç trafiğinde artış oldu. Özel araçlara da baktığımızda 1 yolcu, çok az bir kısmında 2 kişi var hafta içinde. Biz, pik saat anlatırız. Pik saat dediğimiz trafiğin en yoğun olduğu saatlerdir. Pik saat, sabah evinizden işe giderken veya okula giderken 7 ile 9 arasıydı, akşam dönüşlerde ise 16:30’da başlayan 19:00’a giderdi. Şimdi 7 gün 24 saat trafik var. Biraz da hava şartları bozulduğu zaman önceki pik saatlerin de çok çok üstünde, beklemeler fazla, kuyruklar uzunluğu fazla, hızlar çok çok düşük. 5 kilometre saatlere, durma noktasına gelen trafiğin içerisindeyiz.” diye konuştu.