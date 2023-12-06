İstanbul’da trafik yoğunluğunda artış | Ağustosta yüzde 59, kasımda yüzde 75
Megakent İstanbul’da son günlerde trafik yoğunluğundaki artış dikkat çekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, ağustos ayında hafta içi 07.00 - 09.00 saatleri arasında yüzde 37 olarak ölçülen trafik yoğunluğu, kasım ayında aynı saat diliminde yüzde 56’ya yükledi. Yine ağustosta yüzde 59 olarak ölçülen yoğunluk, kasıma gelindiğinde yüzde 75 ortalamaya çıktı. Uzmanlar trafik yoğunluğundaki yükselişin özel araç kullanımındaki artıştan kaynaklandığına dikkat çekiyor.
İstanbul’da son günlerde trafik yoğunluğundaki artış dikkat çekiyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre; hafta içi akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 75’leri gösteriyor.İBB yetkililerinden alınan trafik yoğunluğu istatistiklerine göre Ağustos ayında hafta içi 07.00 – 09.00 saatleri arasında yüzde 37 olarak ölçülen trafik yoğunluğu, eylül ayında yüzde 49, ekim ayında yüzde 54 ve kasım ayında yüzde 56 ortalamasıyla ölçüldü.