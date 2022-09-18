İstanbul'da tribün liderinin başında şişe kırdılar

Ekipler daha sonra Cem Gölbaşı ve İsmail G’nin gittiği hastaneye giderek ifade aldı. Çalışmalarını sürdüren Sarıyer polisi, Ali Emir K. ve Emir A’yı Pınar Mahallesi’nde cadde üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Okan H. ve Dündar H. ise ertesi gün polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Yakalanan şüpheli şahısların olayda kullandıkları tabancayı Ferahevler Mahallesi’nde bir sokak içerisinde yol kenarına attığını söylemesi üzerine Sarıyer polisi, tabancayı bulmak için çalışma başlattı.



Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde yol kenarında bulunan tabanca, başka birisinin eline geçmeden bulunarak muhafaza altına alındı.



Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden Emir A. ve Ali Emir K. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Okan H. ve Dündar H. ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.