İstanbul’da üç gün yağmur var! Bu hafta hava nasıl olacak? İki il için ani sel ve su baskını uyarısı

Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Anadolu’nun iç ve doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İstanbul’da bugün rüzgar sert esecek. Megakentte sağanak beklentisi var. Yağmurun çarşamba gününe kadar etkili olması bekleniyor. Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Antalya ve Muğla’da beklenen yerel yağışlar nedeniyle ani sel ve su baskını tehlikesi var.

İstanbul’da üç gün yağmur var! Bu hafta hava nasıl olacak? İki il için ani sel ve su baskını uyarısı - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, yağmur ve sağanak kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da üç gün yağmur var! Bu hafta hava nasıl olacak? İki il için ani sel ve su baskını uyarısı - 2

ANTALYA VE MUĞLA’DA SU BASKINLARINA DİKKAT

Yağışların Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Her iki kentte görülecek yağışların, yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul’da üç gün yağmur var! Bu hafta hava nasıl olacak? İki il için ani sel ve su baskını uyarısı - 3

İSTANBUL’DA 3 GÜN SAĞANAK VAR

İstanbul’da bugün kuvvetli rüzgarla birlikte sağanak yağış görülecek.

Megakentteki yağışların salı ve çarşamba günü de etkili olması, perşembe günü etkisini yitirmesi bekleniyor.

İstanbul’da üç gün yağmur var! Bu hafta hava nasıl olacak? İki il için ani sel ve su baskını uyarısı - 4

BUZLANMA VE DONA DİKKAT

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Rüzgarın Marmara’nın batısında Kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40 - 60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
İstanbul’da üç gün yağmur var! Bu hafta hava nasıl olacak? İki il için ani sel ve su baskını uyarısı - 5

SOĞUK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, İç Anadolu’nun güneyinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üstünde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da üç gün yağmur var! Bu hafta hava nasıl olacak? İki il için ani sel ve su baskını uyarısı - 6

İL İL HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C

Çok bulutlu sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C

Çok bulutlu sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu, yükseklerinde karla karışık yağmurlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul’da üç gün yağmur var! Bu hafta hava nasıl olacak? İki il için ani sel ve su baskını uyarısı - 7

ADANA °C, 18°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 13°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

ANKARA °C, 7°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İstanbul’da üç gün yağmur var! Bu hafta hava nasıl olacak? İki il için ani sel ve su baskını uyarısı - 8

KASTAMONU °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, -3°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 1°C

Az bulutlu

İstanbul’da üç gün yağmur var! Bu hafta hava nasıl olacak? İki il için ani sel ve su baskını uyarısı - 9

MALATYA °C, 6°C

Az bulutlu

VAN °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 11°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 12°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Az bulutlu

İstanbul’da üç gün yağmur var! Bu hafta hava nasıl olacak? İki il için ani sel ve su baskını uyarısı - 10

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul’da üç gün yağmur var! Bu hafta hava nasıl olacak? İki il için ani sel ve su baskını uyarısı - 11
İstanbul’da üç gün yağmur var! Bu hafta hava nasıl olacak? İki il için ani sel ve su baskını uyarısı - 12
İstanbul’da üç gün yağmur var! Bu hafta hava nasıl olacak? İki il için ani sel ve su baskını uyarısı - 13
İstanbul’da üç gün yağmur var! Bu hafta hava nasıl olacak? İki il için ani sel ve su baskını uyarısı - 14
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