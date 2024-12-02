İstanbul’da üç gün yağmur var! Bu hafta hava nasıl olacak? İki il için ani sel ve su baskını uyarısı
Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Anadolu’nun iç ve doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İstanbul’da bugün rüzgar sert esecek. Megakentte sağanak beklentisi var. Yağmurun çarşamba gününe kadar etkili olması bekleniyor. Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Antalya ve Muğla’da beklenen yerel yağışlar nedeniyle ani sel ve su baskını tehlikesi var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, yağmur ve sağanak kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.