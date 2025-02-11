İstanbul'da uçuşlar iptal mi? 11-12 Şubat 2025 THY, AJet, Pegasus, iptal olan uçuşlar

Yaşanan olumsuz hava şartlarının ardından iptal edilen uçak seferleri gündeme geldi. Yurt genelinde devam eden kar yağışları sebebiyle bazı uçak seferleri iptal edildi. Peki, bugün uçuşlar iptal mi oldu? 11-12 Şubat 2025 THY, AJet, Pegasus, iptal olan uçuşlar nasıl öğrenilir?

İstanbul'da uçuşlar iptal mi? 11-12 Şubat 2025 THY, AJet, Pegasus, iptal olan uçuşlar - 1

İstanbul'da 11 ve 12 Şubat 2025 tarihlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı uçak seferleri iprtal edildi. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, 11 Şubat'taki uçuşların %5'inin, 12 Şubat'taki uçuşların ise %10'unun iptal edileceğini duyurdu.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da uçuşlar iptal mi? 11-12 Şubat 2025 THY, AJet, Pegasus, iptal olan uçuşlar - 2

HEAŞ AÇIKLAMASI

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat tarihteki uçuşların yüzde 5'i ve 12 Şubat tarihindeki uçuşların ise yüzde 10'u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili havayolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da uçuşlar iptal mi? 11-12 Şubat 2025 THY, AJet, Pegasus, iptal olan uçuşlar - 3

PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

Pegasus'tan yapılan açıklamada, "İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle MADKOM kararı ile uçuş iptalleri yapılmıştır. 11-12 Şubat tarihli iptal olan seferlerimizin son durumuna aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz." denildi.

İstanbul'da uçuşlar iptal mi? 11-12 Şubat 2025 THY, AJet, Pegasus, iptal olan uçuşlar - 4

İPTAL EDİLEN SEFERLER NASIL ÖĞRENİLİR?

Yolcuların, uçuşlarının durumu hakkında en güncel bilgiyi almak için ilgili havayolu şirketlerinin internet sitelerini ve çağrı merkezlerini kullanmaları önerilmektedir. Özellikle THY, Pegasus ve AnadoluJet gibi havayolu firmalarının resmi web siteleri üzerinden iptal edilen uçuşlar hakkında bilgi edinilebilir.

İptal olan sefer bilgilerine aşağıdaki linkler üzerinden sorgulayarak ulaşabilirsiniz.

SABİHA GÖKÇEN UÇUŞ BİLGİ EKRANI

İSTANBUL HAVALİMANI UÇUŞ BİLGİLERİ

AJET UÇUŞ BİLGİLERİ SORGULAMA

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