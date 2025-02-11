İstanbul'da uçuşlar iptal mi? 11-12 Şubat 2025 THY, AJet, Pegasus, iptal olan uçuşlar
Yaşanan olumsuz hava şartlarının ardından iptal edilen uçak seferleri gündeme geldi. Yurt genelinde devam eden kar yağışları sebebiyle bazı uçak seferleri iptal edildi. Peki, bugün uçuşlar iptal mi oldu? 11-12 Şubat 2025 THY, AJet, Pegasus, iptal olan uçuşlar nasıl öğrenilir?
İstanbul'da 11 ve 12 Şubat 2025 tarihlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı uçak seferleri iprtal edildi. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, 11 Şubat'taki uçuşların %5'inin, 12 Şubat'taki uçuşların ise %10'unun iptal edileceğini duyurdu.