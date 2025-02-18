İstanbul'da uçuşlar iptal mi? 19-20-21 Şubat İstanbul uçuş iptalleri
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 19 Şubat'tan itibaren Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgaları nedeniyle sıcaklıkların hızla düşeceğini ve fırtına ile birlikte kar yağışının etkili olacağını açıkladı. Bu tarihlerde İstanbul'a uçuşu olan vatandaşlar da iptal durumlarını merak ediyor. Peki, İstanbul'da uçuşlar iptal mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, 19-21 Şubat'ta kentte olumsuz hava koşulları bekleniyor. İstanbul'da Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava kütlesiyle birlikte görülecek kar yağışının 4 gün etkili olacağı tajhmin ediliyor. İşte, 19-20-21 Şubat İstanbul uçuş iptalleri hakkında bilgiler...