İstanbul'da uçuşlar iptal mi? 19-20-21 Şubat İstanbul uçuş iptalleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 19 Şubat'tan itibaren Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgaları nedeniyle sıcaklıkların hızla düşeceğini ve fırtına ile birlikte kar yağışının etkili olacağını açıkladı. Bu tarihlerde İstanbul'a uçuşu olan vatandaşlar da iptal durumlarını merak ediyor. Peki, İstanbul'da uçuşlar iptal mi?

İstanbul'da uçuşlar iptal mi? 19-20-21 Şubat İstanbul uçuş iptalleri - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, 19-21 Şubat'ta kentte olumsuz hava koşulları bekleniyor. İstanbul'da Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava kütlesiyle birlikte görülecek kar yağışının 4 gün etkili olacağı tajhmin ediliyor. İşte, 19-20-21 Şubat İstanbul uçuş iptalleri hakkında bilgiler...

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İstanbul'da uçuşlar iptal mi? 19-20-21 Şubat İstanbul uçuş iptalleri - 2

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 20 Şubat Perşembe uçuşların yüzde 10'unun, 21 Şubat Cuma ise yüzde 15'inin iptal edileceği duyuruldu.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat tarihindeki uçuşların yüzde 10'u, 21 Şubat tarihindeki uçuşların ise yüzde 15'i iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadeleri kullanıldı

İstanbul'da uçuşlar iptal mi? 19-20-21 Şubat İstanbul uçuş iptalleri - 3

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

Türk Hava Yolları (THY), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Değerli yolcularımız, İstanbul'da beklenen şiddetli hava koşulları nedeniyle 19 Şubat 2025'te İstanbul Havalimanı'ndan kalkan ve İstanbul Havalimanı'na varan bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuzun durumunu kontrol etmek ve iade veya yeniden rezervasyon seçenekleriniz hakkında bilgi edinmek için internet sitemiz üzerinden uçuş numaranızı veya rotanızı girerek uçuş durumunuzu takip ediniz."

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