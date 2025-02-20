İstanbul'da uçuşlar iptal mi? 20-21-22-23 Şubat uçuş iptalleri

İstanbul ve birçok ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde ulaşımda zorluklar yaşanıyor. Kötü hava şartlarından dolayı uçak seferlerinde de aksamalar meydana geliyor. Önümüzdeki birkaç günlük süreçte uçuş planları olan vatandaşlar ise iptal açıklamalarına odaklandı. Peki, İstanbul'da uçuşlar iptal mi?

İstanbul'da uçuşlar iptal mi? 20-21-22-23 Şubat uçuş iptalleri - 1

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş azaltma kararı revize edildi. İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yarın için yapılan uçuş iptallerine ilave olarak kalan uçuşların yüzde 15'inin ve 23 Şubat'taki uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği bildirildi. İşte, 20-21-22-23 Şubat uçuş iptalleri hakkında son bilgiler...

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İstanbul'da uçuşlar iptal mi? 20-21-22-23 Şubat uçuş iptalleri - 2

SABİHA GÖKÇEN'DEKİ UÇUŞ İPTALLERİ

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) bugünkü toplantısının ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 21 Şubat tarihi için daha önceden yapılmış olan uçuş iptallerine ilave olarak kalan uçuşların yüzde 15’i ve 23 Şubat'taki uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir." bilgisine yer verildi.

Yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu hava yolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri istendi.

Dün yapılan açıklamada, kentte beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Şubat Cuma günü Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 30'unun iptal edileceği bildirilmişti.

İstanbul'da uçuşlar iptal mi? 20-21-22-23 Şubat uçuş iptalleri - 3

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR İPTALLERİ

Türk Hava Yolları (THY), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Değerli yolcularımız, İstanbul'da beklenen şiddetli hava koşulları nedeniyle 19 Şubat 2025'te İstanbul Havalimanı'ndan kalkan ve İstanbul Havalimanı'na varan bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuzun durumunu kontrol etmek ve iade veya yeniden rezervasyon seçenekleriniz hakkında bilgi edinmek için internet sitemiz üzerinden uçuş numaranızı veya rotanızı girerek uçuş durumunuzu takip ediniz."

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