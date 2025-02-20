İstanbul'da uçuşlar iptal mi? 20-21-22-23 Şubat uçuş iptalleri
İstanbul ve birçok ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde ulaşımda zorluklar yaşanıyor. Kötü hava şartlarından dolayı uçak seferlerinde de aksamalar meydana geliyor. Önümüzdeki birkaç günlük süreçte uçuş planları olan vatandaşlar ise iptal açıklamalarına odaklandı. Peki, İstanbul'da uçuşlar iptal mi?
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş azaltma kararı revize edildi. İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yarın için yapılan uçuş iptallerine ilave olarak kalan uçuşların yüzde 15'inin ve 23 Şubat'taki uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği bildirildi. İşte, 20-21-22-23 Şubat uçuş iptalleri hakkında son bilgiler...