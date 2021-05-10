İstanbul'da ucuz baklava kuyruğu

Sırada bekleyen bir vatandaş, "Şu an kararsızım ama bakacağız yani. Baklava alabiliriz. Ramazan dolayısıyla" dedi.



Sırada bekleyen bir genç ise “Baklava ile pasta almaya geldik. Daha yeni girdik. Beş dakika, on dakika falan oldu” diye konuştu.