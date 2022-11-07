İstanbul'da 'ulaşılamaz' binaya duvarlı önlem

Belediye yetkilileri, daire sahiplerine yine ulaşamazken, ileride ortaya çıkmaları halinde hak kaybına uğramamaları ve hukuki sorun ortaya çıkmaması için 'ikinci duvar' önlemi aldı.



Daha önce 4 ve 5'nci kattaki dairelerde olduğu gibi, binanın zemin katındaki dükkanların kapıları da duvarla kapatıldı.