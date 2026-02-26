İstanbul'da üniversitede dehşet. Ödev kavgasında göğsünden bıçakladı
İHA
İstanbul'da üniversite öğrencilerinin ödev tartışması kanlı bitti. Ferhat D. isimli öğrenci, aynı fakültede öğrenim gören Serhan M.'yi göğsünden bıçakladı. Saldırgan tutuklandı, yaralı öğrenci yaşam savaşı veriyor.
İstanbul Beyoğlu'ndaki özel bir üniversitede iki öğrenci arasında çıkan tartışma kanlı bitti.
Olay, 24 Şubat Salı günü saat 17.20 sıralarında Örnektepe Mahallesi'nde bulunan fakülte binasında meydana geldi.
YANGIN MERDİVENİNE ÇAĞIRIP ÜÇ KEZ BIÇAKLADI
İddiaya göre dönem ödevi nedeniyle anlaşmazlık yaşayan Eczacılık Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Serhan M. (21) ile Ferhat D. (25) arasında tartışma çıktı.
Ferhat D. tarafından yangın merdivenine çağrılan Serhan M. , çıkan kavga sonucu burada göğsünden üç kez bıçaklandı.
SALDIRGAN TUTUKLANDI
Ağır yaralanan öğrenci sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay sonrası kaçan şüpheli Ferhat D., Hasköy Piripaşa Mahallesi'nde olayda kullandığı bıçakla yakalandı.