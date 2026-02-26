İstanbul'da üniversitede dehşet. Ödev kavgasında göğsünden bıçakladı

İddiaya göre dönem ödevi nedeniyle anlaşmazlık yaşayan Eczacılık Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Serhan M. (21) ile Ferhat D. (25) arasında tartışma çıktı.

Ferhat D. tarafından yangın merdivenine çağrılan Serhan M. , çıkan kavga sonucu burada göğsünden üç kez bıçaklandı.