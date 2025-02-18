İstanbul'da uyarı üstüne uyarı geliyor... Kar kapıya dayandı: Uçuş iptalleri de başladı

AKOM, kamu kurumları ve vatandaşların gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirterek zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği ve zincir bulundurulması, su, doğalgaz ve elektrik tesisatlarının korunması ve sokakta kalanlar için sıcak barınak ile canlılar için yiyecek temin edilmesi gerektiğini dile getirdi.