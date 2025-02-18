İstanbul'da uyarı üstüne uyarı geliyor... Kar kapıya dayandı: Uçuş iptalleri de başladı
İstanbul'da beklenen kar yağışına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kar yağışının İstanbul'da bir hafta kalabileceğini ve kalınlığın 40 santimereyi bulabileceğini duyurdu. İstanbul Valisi Davut Gül de, kentte beklenen olumsuz hava koşullarına dair vatandaşlara uyarılarda bulundu. İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 19 Şubat Çarşamba, 20 Şubat Perşembe ve 21 Şubat Cuma günleri bazı uçuşların iptal edileceği duyuruldu.
Soğuk hava dalgası İstanbul'a giriş yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul ve çevresi için turuncu kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.
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