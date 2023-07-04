İstanbul'da uyarıyı dikkate alan yok | Serinlemek için ölümü göze aldılar

İstanbul’da serinlemek isteyenler her yıl yaşanan can kayıpları ve uyarılara rağmen Alibeyköy Barajı’na girmeye devam ediyor. İstanbul Valiliği ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) uyarıları tabelalarına aldırış etmeyen bir vatandaş, “Korktuk ama denemek istedik.” dedi.

İstanbul'da uyarıyı dikkate alan yok | Serinlemek için ölümü göze aldılar - 1

İstanbul'da havaların güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar Sultangazi'deki Alibeyköy Barajı'ndaydı. Bazı vatandaşların İstanbul Valiliği ile İSKİ'nin uyarılarına ve baraj çevresinde “Can güvenliği açısından göle girmek tehlikelidir” tabelasına aldırış etmeden yüzdüğü görüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da uyarıyı dikkate alan yok | Serinlemek için ölümü göze aldılar - 2

Pikniğe gelenler baraj çevresine çekilen tel örgülerin yetersiz olduğunu ve tel örgünün açık olan kısımlarından çocukların baraja girdiklerini belirtiyor. Baraj gölünde güvenlik önlemleri ve güvenlik görevlilerinin sayısının artırılmasını istiyor.

İstanbul'da uyarıyı dikkate alan yok | Serinlemek için ölümü göze aldılar - 3

Ailesiyle birlikte baraja gelen Çetin Elden isimli vatandaş, “Tabelalar var ama ortada bir yetkili yok. Tabela yeterli değil. Tel örgülerin bazı noktaları kesik çocuklar oradan giriyor, burada böyle yüzüyorlar.” dedi. Barajın dibinin bataklık olduğunu söyleyen Elden, “Baraj yeri bataklık, buraya girilmemesi lazım. Girdiğin an ayağın batar bir daha da çıkamazsın.” şeklinde konuştu.

İstanbul'da uyarıyı dikkate alan yok | Serinlemek için ölümü göze aldılar - 4

 “KORKTUK AMA DENEMEK İSTEDİK”

Alibeyköy barajında serinlemek için suya giren Ömer Yagan ise, “Tehlikeli değil, içinde hiçbir şey yok. Biz sadece gezmeye gelmiştik, korktuk ama denemek istedik.” şeklinde konuştu.

İstanbul'da uyarıyı dikkate alan yok | Serinlemek için ölümü göze aldılar - 5

İSKİ GİRİLMEMESİ İÇİN UYARIDA BULUNMUŞTU

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) geçen haftalarda yaptığı açıklamada baraj ile göllere serinleme ve yüzme amaçlı olarak girilmemesi uyarısında bulunmuştu.

İstanbul'da uyarıyı dikkate alan yok | Serinlemek için ölümü göze aldılar - 6

İSKİ’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

“Yaz aylarının başlaması ve havaların ısınmasıyla birlikte İstanbul'a su sağlayan barajların çevresinde piknik yapıldığı ve barajların yüzme amacıyla kullanıldığı gözlemlenmektedir. Oysaki tatlı su kaynakları, gerek denizlere göre kaldırma kuvvetlerinin düşük oluşu gerekse de tabanlarının balçık olması sebebiyle yüzmek için elverişli değildir. İdaremiz başta baraj etrafındaki tabelalar olmak üzere çeşitli mecralarda uyarı ve bilgilendirme faaliyetlerini titizlikle yürütmektedir. Bununla birlikte İstanbul'un içme suyu kaynakları olan göllerin çevresi 681 kilometre uzunluğundadır. Bu alanların tamamının izlenmesi ya da etrafının çevrilmesi mümkün değildir. Tüm bu hususlar dikkate alındığında baraj ve göllere kesinlikle girilmemeli ve yüzme amacıyla kullanılmamalıdır. Hayati öneme sahip bu konu hakkında ebeveynlerin de bilinçli davranmaları gerekmektedir. Üzücü hadiselerin yaşanmaması temennisi ile kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

İstanbul'da uyarıyı dikkate alan yok | Serinlemek için ölümü göze aldılar - 7
İstanbul'da uyarıyı dikkate alan yok | Serinlemek için ölümü göze aldılar - 8
İstanbul'da uyarıyı dikkate alan yok | Serinlemek için ölümü göze aldılar - 9
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