İstanbul'da uyarıyı dikkate alan yok | Serinlemek için ölümü göze aldılar

İSKİ’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

“Yaz aylarının başlaması ve havaların ısınmasıyla birlikte İstanbul'a su sağlayan barajların çevresinde piknik yapıldığı ve barajların yüzme amacıyla kullanıldığı gözlemlenmektedir. Oysaki tatlı su kaynakları, gerek denizlere göre kaldırma kuvvetlerinin düşük oluşu gerekse de tabanlarının balçık olması sebebiyle yüzmek için elverişli değildir. İdaremiz başta baraj etrafındaki tabelalar olmak üzere çeşitli mecralarda uyarı ve bilgilendirme faaliyetlerini titizlikle yürütmektedir. Bununla birlikte İstanbul'un içme suyu kaynakları olan göllerin çevresi 681 kilometre uzunluğundadır. Bu alanların tamamının izlenmesi ya da etrafının çevrilmesi mümkün değildir. Tüm bu hususlar dikkate alındığında baraj ve göllere kesinlikle girilmemeli ve yüzme amacıyla kullanılmamalıdır. Hayati öneme sahip bu konu hakkında ebeveynlerin de bilinçli davranmaları gerekmektedir. Üzücü hadiselerin yaşanmaması temennisi ile kamuoyuna saygı ile duyurulur.”