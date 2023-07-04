İstanbul'da uyarıyı dikkate alan yok | Serinlemek için ölümü göze aldılar
İstanbul’da serinlemek isteyenler her yıl yaşanan can kayıpları ve uyarılara rağmen Alibeyköy Barajı’na girmeye devam ediyor. İstanbul Valiliği ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) uyarıları tabelalarına aldırış etmeyen bir vatandaş, “Korktuk ama denemek istedik.” dedi.
İstanbul'da havaların güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar Sultangazi'deki Alibeyköy Barajı'ndaydı. Bazı vatandaşların İstanbul Valiliği ile İSKİ'nin uyarılarına ve baraj çevresinde “Can güvenliği açısından göle girmek tehlikelidir” tabelasına aldırış etmeden yüzdüğü görüldü.