İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
28.12.2025 12:02
Son Güncelleme: 28.12.2025 12:25
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'un farklı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da uyuşturucu operasyonları devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gece saatlerinde 5 iş yerine operasyon düzenlendi.
İçlerinde otel ve eğlence mekanı olan iş yerlerinden çok sayıda uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler, ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi.
Ele geçirilen materyallere ilişkin incelemelerin devam ettiğini bildiren Başsavcılık, operasyonda 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
14 GÖZALTI
Yine aynı soruşturma kapsamında İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Uyuşturucu ve fuhuş suçlarına karıştığı belirlenen 5'inin yurt dışında olduğu tespit edilen 20 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı.
Bir şüphelinin yakalama işlemleri devam ediyor.
İki operasyonda gözaltına alınan toplam şüpheli sayısı ise 17'ye ulaştı.