İstanbul'da vahşet: Üç kişi sokak ortasında katledildi!

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde, akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle husumet çıktı. Kızının kaçırılarak evlendirildiğini öne süren Mahir G., üç kişiyi sokak ortasında silahla vurup öldürdü.

İstanbul'da vahşet: Üç kişi sokak ortasında katledildi! - 1

İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi Yeliz Sokak'ta gece saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Bir kişi, kız kaçırma iddiasıyla husumetli olduğu akrabalarını silahla vurup öldürdü.

İddiaya göre, Edip G. (25), Mahir G.'nin (45) kızıyla evlendi. Mahir G. kızının kaçırılarak evlendirildiğini öne sürdü. İki aile arasında oluşan husumet nedeniyle Esenyurt'ta yaşayan Edip G.; bir araçla Taner G. (16), Adıgüzel K. (29) ve Adem K. ile birlikte Mahir G.'nin Sancaktepe'deki evine konuşmaya gitti.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da vahşet: Üç kişi sokak ortasında katledildi! - 2

O sırada evinin önünde bekleyen Mahir G., araçtakilere ateş etti. Bu sırada aracı kullanan sürücü yaralandı.

İstanbul'da vahşet: Üç kişi sokak ortasında katledildi! - 3

Kaçmaya çalışan araçtakiler bir süre gittikten sonra Zencefil Sokak'ta duvara çarptı. Aracın ardından koşan Mahir G., araçtakilere tekrar ateş açtı. Saldırıda Edip G., Taner G., Adıgüzel K. kanlar içerisinde yere yığıldı.

İstanbul'da vahşet: Üç kişi sokak ortasında katledildi! - 4

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk incelemede Edip G., Taner G. ve Adıgüzel K.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Adem K. ise olaydan yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri sokağı trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı. Mahir G. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da vahşet: Üç kişi sokak ortasında katledildi! - 5

Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından ölen kişilerin cenazeleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Katil zanlısının, daha önce beş ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul'da vahşet: Üç kişi sokak ortasında katledildi! - 6

Öte yandan yaşananları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İstanbul'da vahşet: Üç kişi sokak ortasında katledildi! - 7

Görüntülerde; kaza yapan otomobilin yanına iki çocuk ile birlikte gelen Mahir G.'nin, araç içerisindekilere ateş ettiği ardından kaçmaya çalışan kişiyi de koşarak yakalayıp vurduğu anlar yer alıyor.

İstanbul'da vahşet: Üç kişi sokak ortasında katledildi! - 8
DAHA FAZLA GÖSTER