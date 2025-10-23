İstanbul'da vahşet: Üç kişi sokak ortasında katledildi!

İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi Yeliz Sokak'ta gece saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Bir kişi, kız kaçırma iddiasıyla husumetli olduğu akrabalarını silahla vurup öldürdü.

İddiaya göre, Edip G. (25), Mahir G.'nin (45) kızıyla evlendi. Mahir G. kızının kaçırılarak evlendirildiğini öne sürdü. İki aile arasında oluşan husumet nedeniyle Esenyurt'ta yaşayan Edip G.; bir araçla Taner G. (16), Adıgüzel K. (29) ve Adem K. ile birlikte Mahir G.'nin Sancaktepe'deki evine konuşmaya gitti.